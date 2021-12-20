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21% месячной нормы осадков выпало в Тюмени за сутки

20 декабря 2021, 05:19
Фото: «Тюмень – наш дом»
Снегоуборочные машины работают круглосуточно.
В областной столице прошел снегопад, дорожные рабочие очищают город от снега круглосуточно. За сутки выпало 21% месячной нормы осадков. Специалистам предстоит очистить дороги, тротуары, подходы к социальным учреждениям, сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.
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Снег

«На данный момент главная задача дорожных служб — провести патрульное прометание и сгрести снег с проезжей части и тротуаров к бордюрам. На смену вышли 456 снегоуборочных машин и 516 рабочих»,уточнили в комитете администрации Тюмени.

В приоритете транспортные магистрали, путепроводы, мосты. Тщательно очиваются тротуары, пешеходные зоны, подходы к социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта. За выходные специалисты вывезли более 10 тысяч кубометров снега.

Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин призвал автомобилистов не парковать машины вдоль обочин и не разбивать звенья движущейся спецтехники перестроениями. Эти факторы затрудняют уборку улиц и требуют на нее больше времени.

Все желающие могут проследить за уборкой снега в режиме реального времени на портале «Тюмень — наш дом» в разделе «Мониторинг уборки города».

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#Новости#Уборка улиц#Снег#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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