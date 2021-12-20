21% месячной нормы осадков выпало в Тюмени за сутки

Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин призвал автомобилистов не парковать машины вдоль обочин и не разбивать звенья движущейся спецтехники перестроениями. Эти факторы затрудняют уборку улиц и требуют на нее больше времени.