21% месячной нормы осадков выпало в Тюмени за сутки

«На данный момент главная задача дорожных служб — провести патрульное прометание и сгрести снег с проезжей части и тротуаров к бордюрам. На смену вышли 456 снегоуборочных машин и 516 рабочих»,уточнили в комитете администрации Тюмени.
В приоритете транспортные магистрали, путепроводы, мосты. Тщательно очиваются тротуары, пешеходные зоны, подходы к социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта. За выходные специалисты вывезли более 10 тысяч кубометров снега.
Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин призвал автомобилистов не парковать машины вдоль обочин и не разбивать звенья движущейся спецтехники перестроениями. Эти факторы затрудняют уборку улиц и требуют на нее больше времени.
Все желающие могут проследить за уборкой снега в режиме реального времени на портале «Тюмень — наш дом» в разделе «Мониторинг уборки города».