За время пандемии пациенты потратили сотни миллиардов на коронавирусные тестирования

Как рассказали «Нашему городу» в лаборатории INVITRO, начиная с 18 мая прошлого года, тюменцы сдали 36 тысяч 912 тестов на выявление коронавируса. А на антитела — 37 тысяч 051. На сегодняшний день спрос на тестирования снижается. Однако новый вирус, в целом, мобилизовал горожан и они начали более активно заниматься своим здоровьем. По данным лаборатории, вырос спрос на нековидные анализы. Кроме того, выросло количество пациентов, которые мониторят состояние здоровья в постковидный период.