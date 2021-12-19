За время пандемии пациенты потратили сотни миллиардов на коронавирусные тестирования

Уже второй год мир борется с новой коронавирусной инфекцией. Вирус пришел стремительно и неожиданно. А также заставил перестроить многие сферы жизни, особенно медицину. До COVID-19 нехватка врачей ощущалась не так остро, как сейчас. А многие лаборатории работали в обычном режиме. Сейчас же все иначе.
Тюменская область, как и другие регионы, переживает коронавирусные ограничения, вакцинацию и тестирования на выявление антител и самого заболевания. С приходом пандемии настал и пик частных клиник.
Как рассказали «Нашему городу» в лаборатории INVITRO, начиная с 18 мая прошлого года, тюменцы сдали 36 тысяч 912 тестов на выявление коронавируса. А на антитела — 37 тысяч 051. На сегодняшний день спрос на тестирования снижается. Однако новый вирус, в целом, мобилизовал горожан и они начали более активно заниматься своим здоровьем. По данным лаборатории, вырос спрос на нековидные анализы. Кроме того, выросло количество пациентов, которые мониторят состояние здоровья в постковидный период.
Нагрузка на коммерческие лаборатории во время пандемии выросла еще и потому, что государственные больницы зачастую не могут провести лабораторные исследования оперативно, да и ожидать результат приходится дольше, чем в обычное время.
В тюменском филиале лаборатории KDL поделились, что горожане за время неблагоприятной эпидемиологической обстановки потратили на тестирования свыше 70 млн рублей.
«Суммарная выручка за указанный период с учетом стоимости взятия биоматериала составила 70 227 729 рублей (розничный сегмент)»,
— пояснила региональный директор компании Ольга Дроздова.
Она также отметила то, что люди стали чаще сдавать анализы, не связанные с коронавирусом. Этому, по мнению Дроздовой, поспособствовали два факта: Коронавирус, который заставил обращать внимание на здоровье. А также загруженность муниципальных поликлиник, из-за которых людям приходится идти в платные лаборатории, чтобы поскорее получить результат.
Возрос спрос и на исследование легких.
В тюменском филиале клиники МРТ Лидер поделились, что особой популярностью сейчас пользуется процедура исследования органов грудной клетки, правда спрос волнообразный и напрямую зависит от эпидемиологической обстановки.
«Спрос на исследования КТ органов грудной клетки возрос определенно. Но повышенный спрос имеет непостоянный характер, и прямо зависит от ситуации с заболеваемостью. То есть, когда начинается волна, мы работаем в режиме нон-стоп, затем идет спад и наоборот. На данный момент мы не наблюдаем большого спроса на КТ органов грудной клетки. Спрос есть на умеренном уровне. Больше на данный момент пользуется популярностью постковидный МРТ»,
— отметили представители клиники.
Там также подчеркнули, что клиника МРТ Лидер была первой в России, кто разработал постковидные МРТ исследования. А во время расцвета пандемии было усиление коллектива и принятие на работу новых сотрудников.
«Специалистов в связи с увеличенным потоком мы принимали на работу, но брали именно тех, у кого есть опыт. На месте мы никого не обучали»,
— подытожили в МРТ Лидер.
Коронавирус ввел моду на здоровый образ жизни. Аналитики прогнозируют, что рынок диагностики продолжит расти. А частные клиники ждет оптимистичный исход.
«До 2025 года прогнозы строили. Предполагается, что рынок будет расти со скоростью до трех процентов в стоимостном выражении. Это, наверное, будет где-то под 900 миллиардов рублей. Некоторые наши зарубежные коллеги оценивают, что медицина в России достаточно высокого уровня. И многие стремятся на российский рынок. Поэтому российский рынок с точки зрения работы на экспорт, весьма и весьма имеет неплохие перспективы»,
— сообщил Президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин
Но, наверное, главный вопрос практически любой частной клиники — это кадры. Тем более, стремительно меняющаяся реальность вынуждает подстраиваться под себя.
«Главный вопрос платной медицины — это кадры. Выпускники не всех вузов соответствуют тому уровню, который от них ждут в медицинских учреждениях. Там приходится доучивать, дотягивать уже после прихода на работу»,
— подчеркнул Катырин.