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В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 13 человек

19 декабря 2021, 12:19
Фото: 1Mi
Согласно данным оперативного штаба на 19 декабря 2021 года, в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 298 человек. Скончались 13 человек. Успешно прошли лечение — 661 человек.

Сводка по соседствующим регионам:

Ханты-Мансийский автономный округ:

10 смертей;

199 заболевших;

200 выздоровело.

Ямало-Ненецкий автономный округ:

3 человека умерло;

113 заболели;

173 выздоровело.

За весь период пандемии в России умерло 297 203 человека.

В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 10 214 790 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За все время наблюдений выздоровело 8 984 921 человек.

Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.

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