В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 13 человек

Сводка по соседствующим регионам:
Ханты-Мансийский автономный округ:
— 10 смертей;
— 199 заболевших;
— 200 выздоровело.
Ямало-Ненецкий автономный округ:
— 3 человека умерло;
— 113 заболели;
— 173 выздоровело.
За весь период пандемии в России умерло 297 203 человека.
В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 10 214 790 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За все время наблюдений выздоровело 8 984 921 человек.
Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.