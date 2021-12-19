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В тюменской клинике установили кардиостимулятор 100-летнему пациенту

19 декабря 2021, 04:09
Фото: 1Mi
История началась с того, что в Областную клиническую больницу № 1 поступил Михаил Андреевич. Отличительная особенность Михаила не в суперспособностях (хотя, может быть и в них), а в том, что ему в ноябре 2021 года исполнилось 100 лет. О данном событии рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Михаил Андреевич прошел всю Великую Отечественную войну, был участником Парада Победы в 1945 году, дослужился до подполковника. 12 лет являлся преподавателем огневой подготовки в ТВИККУ.

9 декабря пациент поступил в отделение хирургии ОКБ № 1 с диагнозом блокада сердца. Было решено экстренно имплантировать кардиостимулятор.

Сама операция уже давно не является травматической, но любое хирургическое вмешательство всегда несет за собой определенные риски. У пациента нет сопутствующих патологий и после операции он уже вернулся к привычному ритму жизни.

В регионе живут 8 ветеранов ВОВ, которым более 100 лет.

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из самых распространенных причин ухода из жизни. И очень важен их постоянный и своевременный контроль. В рамках национального проекта «Здравоохранение» врачи ОКБ № 1 реализуют работу по медицинскому обслуживанию населения.

Установка кардиостимулятора – это малоинвазивная и малотравматичная процедура. Операция заключается в проведении по вене одного или нескольких электродов в камеры сердца. После настройки программы сам аппарат устанавливается под кожу.

Стоит отметить, своевременный контроль заболеваний сердца, в том числе у граждан старшего возраста, снижение смертности из-за сердечно-сосудистых патологий является приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение», и работа специалистов ОКБ №1 способствует его реализации на территории региона.

#Новости#Ветеран#Врачи#Максим Кондратов#Общество
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