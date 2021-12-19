В Тюмени «Toyota» сбила двух человек, которые до этого попали в другое ДТП

Обильный воскресный снег дает о себе знать на дорогах области. Уже произошло несколько ДТП только в черте Тюмени, одно из них случилось около 13:00 на 319 километре автотрассы Екатеринбург — Тюмень (близ города, Московский тракт).

По предварительной информации ГИБДД Тюменской области, «Toyota Harrier» не заметил двух человек, которые находились на проезжей части из-за более ранней аварии с их участием. Оба пострадавших госпитализированы (состояние их здоровья уточняется). Сейчас в районе аварии работают два наряда ДПС, которые регулируют движение автомобилей. Из-за обильного снегопада аварийность на дорогах увеличилась. Сотрудники областного ГИБДД призывают водителей быть предельно осторожными на трассах и придерживаться максимально безопасного скоростного режима. Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье в Тобольске насмерть разбился молодой водитель. Материалы по теме В Тюмени на улице Ямской внедорожник насмерть сбил мужчину Ночью насмерть разбился молодой водитель в Тобольске