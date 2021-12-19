В Тюмени «Toyota» сбила двух человек, которые до этого попали в другое ДТП

По предварительной информации ГИБДД Тюменской области, «Toyota Harrier» не заметил двух человек, которые находились на проезжей части из-за более ранней аварии с их участием. Оба пострадавших госпитализированы (состояние их здоровья уточняется).
Сейчас в районе аварии работают два наряда ДПС, которые регулируют движение автомобилей.
Из-за обильного снегопада аварийность на дорогах увеличилась. Сотрудники областного ГИБДД призывают водителей быть предельно осторожными на трассах и придерживаться максимально безопасного скоростного режима.