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В Тюмени «Toyota» сбила двух человек, которые до этого попали в другое ДТП

19 декабря 2021, 09:23
Фото: 1Mi
Обильный воскресный снег дает о себе знать на дорогах области. Уже произошло несколько ДТП только в черте Тюмени, одно из них случилось около 13:00 на 319 километре автотрассы Екатеринбург — Тюмень (близ города, Московский тракт).

По предварительной информации ГИБДД Тюменской области, «Toyota Harrier» не заметил двух человек, которые находились на проезжей части из-за более ранней аварии с их участием. Оба пострадавших госпитализированы (состояние их здоровья уточняется).

Сейчас в районе аварии работают два наряда ДПС, которые регулируют движение автомобилей.

Из-за обильного снегопада аварийность на дорогах увеличилась. Сотрудники областного ГИБДД призывают водителей быть предельно осторожными на трассах и придерживаться максимально безопасного скоростного режима.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье в Тобольске насмерть разбился молодой водитель.

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