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В палатах интенсивной терапии Областной больницы № 14 появилось новое оборудование

19 декабря 2021, 05:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области продолжается масштабное модернизирование первичного звена здравоохранения. На очереди ОБ№ 14 в селе Казанское, где теперь стоят два новых аппарата ИВЛ, сообщает региональный Департамент здравоохранения.

Доступность данных устройств в период распространения COVID-19 является очень важным аспектом успешного лечения тяжелых случаев течения инфекции.

Кроме того, в палате интенсивной терапии в с. Казанское установлен и активно используется при лечении пациентов новый аппарат для ингаляционного наркоза. Основное преимущество проводимой с его помощью ингаляционной анестезии – это управляемость и возможность легко поддерживать нужную концентрацию анестетика в крови больного.

В палаты реанимации и интенсивной терапии структурных подразделений ОБ № 14 поступили также шесть мультипараметрических прикроватных мониторов, позволяющих медикам непрерывно контролировать состояние пациентов и в случае необходимости незамедлительно корректировать лечение. А благодаря новым шприцевым инфузионным насосам больным обеспечивается долговременное и при этом максимально равномерное и точное внутривенное введение лекарственных препаратов.

Также в ОБ № 14 заменены три функциональные кровати для пациентов, переведенных или госпитализированных в палату интенсивной терапии. Современное оборудование помогает врачам спасать жизни пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, оказывая им медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Новое оборудование помогает врачам области оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне и производить более эффективное лечение заболевших.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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