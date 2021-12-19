В палатах интенсивной терапии Областной больницы № 14 появилось новое оборудование

Кроме того, в палате интенсивной терапии в с. Казанское установлен и активно используется при лечении пациентов новый аппарат для ингаляционного наркоза. Основное преимущество проводимой с его помощью ингаляционной анестезии – это управляемость и возможность легко поддерживать нужную концентрацию анестетика в крови больного.