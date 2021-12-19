В палатах интенсивной терапии Областной больницы № 14 появилось новое оборудование

Доступность данных устройств в период распространения COVID-19 является очень важным аспектом успешного лечения тяжелых случаев течения инфекции.
Кроме того, в палате интенсивной терапии в с. Казанское установлен и активно используется при лечении пациентов новый аппарат для ингаляционного наркоза. Основное преимущество проводимой с его помощью ингаляционной анестезии – это управляемость и возможность легко поддерживать нужную концентрацию анестетика в крови больного.
В палаты реанимации и интенсивной терапии структурных подразделений ОБ № 14 поступили также шесть мультипараметрических прикроватных мониторов, позволяющих медикам непрерывно контролировать состояние пациентов и в случае необходимости незамедлительно корректировать лечение. А благодаря новым шприцевым инфузионным насосам больным обеспечивается долговременное и при этом максимально равномерное и точное внутривенное введение лекарственных препаратов.
Также в ОБ № 14 заменены три функциональные кровати для пациентов, переведенных или госпитализированных в палату интенсивной терапии. Современное оборудование помогает врачам спасать жизни пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, оказывая им медицинскую помощь на самом высоком уровне.
Новое оборудование помогает врачам области оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне и производить более эффективное лечение заболевших.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».