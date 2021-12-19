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Тюменцев приглашают принять участие в новогодних акциях и челленджах

19 декабря 2021, 06:44
Фото: 1Mi
В преддверии Нового года наступает пора проведения различных мероприятий, которые не только принесут немного дополнительного веселья, но и дадут возможность выиграть приятные подарки.

Департамент культуры города сообщает, что 20 декабря желающие смогут посетить сразу несколько мастер-классов и акций:

  • 11:00 — откроется творческая выставка «Пока часы двенадцать бьют», проводимый Домом культуры (фойе ДК «Поиск» на улице Пушкина, 10);
  • 15:00 — акция «Снежинка добра». Вручение поздравительных открыток и обучение изготовлению новогодней игрушки «Тигруля» (ТЦ «Тюменский» на улице Мельникайте, 126/3);
  • 17:00 — мастер-класс по изготовлению игрушки (ДК «Торфяник» на улице Малышева, 26).

21 декабря сотрудники мультицентра «Моя территория» проведут челлендж «Будь смелее», в котором участникам будет необходимо на ощупь определить предметы, находящиеся в непроницаемых коробках. Само собой, предметы будут новогодней тематики (ТЦ «Кристалл», начало в 17:00).

Не остался в стороне и Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. До 27 декабря они проводят конкурс лучших новогодних пожеланий. Всю необходимую информацию можно узнать в официальной группе ВКонтакте.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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