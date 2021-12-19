Тюменцев приглашают принять участие в новогодних акциях и челленджах

Департамент культуры города сообщает, что 20 декабря желающие смогут посетить сразу несколько мастер-классов и акций:
21 декабря сотрудники мультицентра «Моя территория» проведут челлендж «Будь смелее», в котором участникам будет необходимо на ощупь определить предметы, находящиеся в непроницаемых коробках. Само собой, предметы будут новогодней тематики (ТЦ «Кристалл», начало в 17:00).
Не остался в стороне и Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. До 27 декабря они проводят конкурс лучших новогодних пожеланий. Всю необходимую информацию можно узнать в официальной группе ВКонтакте.