Тюменский студент стал лауреатом конкурса «УМНИК» и получил грант в 500 000 рублей

Силами Никиты разрабатывается аппаратный комплекс для отслеживания времени и контроля за своевременным приемом медицинских препаратов. Данная разработка призвана помочь больным в планировании приема лекарственных средств. Особенно данное устройство будет полезно людям пенсионного возраста.
Также в конкурсе одержала победу еще одна студентка Тюменского государственного медицинского университета — Морозова Анастасия. Она представила проект программного кода по диагностике и прогнозированию патологий сердца с интеграцией искусственного интеллекта и нейросетевых методов сканирования электрокардиограммы.
Подобные конкурсы проводятся в очень широком спектре направлений. В них участвую тысячи студентов со всех уголков России.
Подробную информацию об участниках и победителях всех этапов конкурсов можно получить на сайте Фонда содействия инновациям.