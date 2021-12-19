Тюменский студент стал лауреатом конкурса «УМНИК» и получил грант в 500 000 рублей

Также в конкурсе одержала победу еще одна студентка Тюменского государственного медицинского университета — Морозова Анастасия. Она представила проект программного кода по диагностике и прогнозированию патологий сердца с интеграцией искусственного интеллекта и нейросетевых методов сканирования электрокардиограммы.