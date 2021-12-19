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Тюменский студент стал лауреатом конкурса «УМНИК» и получил грант в 500 000 рублей

19 декабря 2021, 06:14
Фото: 1Mi
Тюменский индустриальный университет продолжает радовать взращиванием новых талантов. Наумов Никита стал победителем конкурса «УМНИК» в категории «Электроника» и ему был выделен грант в полмиллиона рублей для продолжения модернизации устройства.

Силами Никиты разрабатывается аппаратный комплекс для отслеживания времени и контроля за своевременным приемом медицинских препаратов. Данная разработка призвана помочь больным в планировании приема лекарственных средств. Особенно данное устройство будет полезно людям пенсионного возраста.

Также в конкурсе одержала победу еще одна студентка Тюменского государственного медицинского университета — Морозова Анастасия. Она представила проект программного кода по диагностике и прогнозированию патологий сердца с интеграцией искусственного интеллекта и нейросетевых методов сканирования электрокардиограммы.

Ознакомиться со списком остальных номинантов и победителей можно на официальном портале проекта.

Подобные конкурсы проводятся в очень широком спектре направлений. В них участвую тысячи студентов со всех уголков России.

Подробную информацию об участниках и победителях всех этапов конкурсов можно получить на сайте Фонда содействия инновациям.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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