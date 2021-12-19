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Региональное МЧС провело акцию «Осторожно: пиротехника!» в преддверии праздников

19 декабря 2021, 03:46
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Использование пиротехнических изделий является неотъемлемой частью в праздновании Нового года. Особенно данный аспект интересует детей, которые с восторгом относятся к подобным развлечениям. 27-й пожарно-спасательный отряд в рамках работы с подрастающим поколением провел мероприятия по безопасному проведению каникул.

Сотрудники ведомства посетили ряд школ в различных районах Тюменской области с тематическими лекциями для детей.

«Пиротехника — не игрушка. Ее продажа лицам до 16 лет запрещена, а использование пиротехнической продукции допускается только в присутствии взрослых. Пиротехника должна быть качественной и проходить все необходимые этапы сертификации»Дмитрий Лёдов, инспектор МЧС.

Со школьниками были проработаны алгоритмы поведения при чрезвычайных ситуациях (пожарах), а также правила эксплуатации средств пожаротушения.

Травмоопасность пиротехники ни для кого не секрет и не стоит пренебрегать мерами предосторожности при ее использовании. Покупать изделия необходимо только в специализированных точках продаж. Также стоит уделить внимание целостности упаковки и срокам годности, которые обязательно должны быть указаны на изделии.

Хранить всю подобную продукцию следует в недоступном для детей и свободном от попадания влаги месте.

#Новости#Сотрудники МЧС#Новый год#МЧС#Максим Кондратов#Общество
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