Региональное МЧС провело акцию «Осторожно: пиротехника!» в преддверии праздников

Травмоопасность пиротехники ни для кого не секрет и не стоит пренебрегать мерами предосторожности при ее использовании. Покупать изделия необходимо только в специализированных точках продаж. Также стоит уделить внимание целостности упаковки и срокам годности, которые обязательно должны быть указаны на изделии.