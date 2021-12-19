Региональное МЧС провело акцию «Осторожно: пиротехника!» в преддверии праздников

Сотрудники ведомства посетили ряд школ в различных районах Тюменской области с тематическими лекциями для детей.
«Пиротехника — не игрушка. Ее продажа лицам до 16 лет запрещена, а использование пиротехнической продукции допускается только в присутствии взрослых. Пиротехника должна быть качественной и проходить все необходимые этапы сертификации»Дмитрий Лёдов, инспектор МЧС.
Со школьниками были проработаны алгоритмы поведения при чрезвычайных ситуациях (пожарах), а также правила эксплуатации средств пожаротушения.
Травмоопасность пиротехники ни для кого не секрет и не стоит пренебрегать мерами предосторожности при ее использовании. Покупать изделия необходимо только в специализированных точках продаж. Также стоит уделить внимание целостности упаковки и срокам годности, которые обязательно должны быть указаны на изделии.
Хранить всю подобную продукцию следует в недоступном для детей и свободном от попадания влаги месте.