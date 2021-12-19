Произошла серьезная автомобильная авария на трассе Тюмень — Омск

Там и случилось роковое столкновение с автомобилем «Nissan Xtrail». В ДТП пострадали 3 человека, один из которых получил тяжелые травмы. Все они госпитализированы.
Сегодня на дорогах региона очень серьезно увеличилась аварийность. Сотрудники областной автоинспекции призывают водителей к максимальной внимательности на заснеженных дорогах и грамотному подбору скоростного режима.
Ранее мы сообщали о том, что в Тюмени Lexus сбил двух человек, которые до этого попали в ДТП с другим автомобилем.
Будьте осторожны.