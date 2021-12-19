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Произошла серьезная автомобильная авария на трассе Тюмень — Омск

19 декабря 2021, 11:13
Фото: 1Mi
Происшествие случилось около 13:30 на автодороге Р402. По предварительной информации ГИБДД Тюменской области, Автомобиль «ВАЗ 2115» совершил выезд на полосу, предназначенную для машин встречного движения.

Там и случилось роковое столкновение с автомобилем «Nissan Xtrail». В ДТП пострадали 3 человека, один из которых получил тяжелые травмы. Все они госпитализированы.

Сегодня на дорогах региона очень серьезно увеличилась аварийность. Сотрудники областной автоинспекции призывают водителей к максимальной внимательности на заснеженных дорогах и грамотному подбору скоростного режима.

Ранее мы сообщали о том, что в Тюмени Lexus сбил двух человек, которые до этого попали в ДТП с другим автомобилем.

Будьте осторожны.

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