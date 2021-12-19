После снегопадов и метели в Тюменской области значительно похолодает

Понедельник: к 8:00 температура составит всего -1 °С. К 20:00 уже -8 °С. Средний ветер 4-9 м/с (преимущественно юго-западный). До обеда будет идти снег (1,3 см в пике).
Вторник: к утру на термометре можно будет наблюдать отметку в -3 °С. Вечером показатели останутся аналогичными. Ветер 4-8 м/с (преимущественно южный). К вечеру прогнозируется обильный снегопад (1,3 см).
Среда: к утру столбики термометров покажут -1 °С. К вечеру незначительно похолодает до -3 °С. Порывы ветра достигнут 10 м/с (юго-восточный). В среду снега будет особенно много: осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня (к 20:00 суммарная высота снежного покрова достигнет 22,7 см).
Четверг: количество снега сократится и похолодает. В 8:00 температура опустится до -11 °С и сохранит положение на весь день. Небольшие осадки (0,3 см). Ветер 4-9 м/с (южный).
Пятница: похолодает уже куда серьезнее. Утром -19 °С. Вечером -25 °С. Без осадков. Ветер 3-5 м/с (юго-западный).
Суббота: -28 °С. Ветер 3-6 м/с (юго-западный). Одеваемся теплее.
Воскресенье: С утра те же -28 °С. К 20:00 потеплеет до -14 °С и продолжит теплеть. Ветер усилится до 7-13 м/с (южный). Без осадков.