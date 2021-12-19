После снегопадов и метели в Тюменской области значительно похолодает

Среда: к утру столбики термометров покажут -1 °С. К вечеру незначительно похолодает до -3 °С. Порывы ветра достигнут 10 м/с (юго-восточный). В среду снега будет особенно много: осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня (к 20:00 суммарная высота снежного покрова достигнет 22,7 см).