После ДТП двоих вышедших на дорогу на Московском тракте сбила Toyota

По его словам, до их проезда на этой дороге случилась еще одна авария с автомобилем «Huyndai Solaris». Двое человек из которого находились у багажника автомобиля депутата. В этот момент мимо пролетела «Toyota Harrier», которая также ушла в занос. Она сбивает двух этих человек и врезается в машину Тимура.