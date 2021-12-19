После ДТП двоих вышедших на дорогу на Московском тракте сбила Toyota

Он рассказал «Нашему Городу» о произошедших событиях на Московском тракте:
— Впереди меня ехала «Toyota Funcargo». Девушка за рулем этой машины резко затормозила и ее начало заносить. Я попытался съехать в левую полосу, но «Toyota» ударилась в правый борт моего автомобиля. Далее меня отбросило в барьерное ограждение с левой стороны. Я быстро покинул автомобиль и направился к девушке, чтобы узнать ее состояние, — сообщил Тимур Темуркаев.
По его словам, до их проезда на этой дороге случилась еще одна авария с автомобилем «Huyndai Solaris». Двое человек из которого находились у багажника автомобиля депутата. В этот момент мимо пролетела «Toyota Harrier», которая также ушла в занос. Она сбивает двух этих человек и врезается в машину Тимура.
«Я сразу побежал туда для оказания первой помощи, которая точно была необходима. У одного из пострадавших были рваные раны лица и височной части головы. Он был в шоке, не мог никого узнать»Сообщил Тимур о последовавших событиях.
Сегодня из-за обильного снегопада на территории Тюмени и всего региона резко возросло количество ДТП. По словам очевидцев, этого можно было избежать, но дороги слишком поздно начали посыпать:
«ДРСУ-1 (ТОДЭП) со вчерашнего вечера не приступило к обработке трассы Тюмень-Екатеринбург, на дороге был гололёд, машины просто отказывались тормозить. Дорожные службы начали посыпать только в 15:40, а авария произошла в 11:40»Рассказал один из очевидцев происшествия.