Обильный снегопад ожидает тюменцев в воскресенье

19 декабря 2021 года погодные условия будут преимущественно спокойными и стабильными. Температура воздуха будет сохраняться весь день, скорость ветра также не будет значительно колебаться, но есть один нюанс: очень внушительный снегопад.

В 8:00 синоптики прогнозируют температуру воздуха -6 °С. Ветер 4-7 м/с. К 14:00 температура сохранится на прежней отметке. Ветер немного усилится до 4-8 м/с. К 17:00 совсем незначительно потеплеет до -5 С° и на этом изменения температуры закончатся. Скорость ветра немного ослабнет до 3-7 м/с. На протяжении всего дня будет идти достаточно обильный снегопад. В пике высота снежного покрова достигнет отметки в 12,1 см. (самые крупные осадки выпадут с 8:00 до 14:00, после количество снега сократится). На улицах будет активно работать снегоуборочная техника. За ее местоположением можно наблюдать в режиме онлайн на специализированном сервисе. Атмосферное давление в течение дня: с 748 до 743 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха в среднем составит 92%. Редакция «Нашего Города» желает всем тюменцам хорошего дня!