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Обильный снегопад ожидает тюменцев в воскресенье

19 декабря 2021, 01:30
Фото: 1Mi
19 декабря 2021 года погодные условия будут преимущественно спокойными и стабильными. Температура воздуха будет сохраняться весь день, скорость ветра также не будет значительно колебаться, но есть один нюанс: очень внушительный снегопад.

В 8:00 синоптики прогнозируют температуру воздуха -6 °С. Ветер 4-7 м/с.

К 14:00 температура сохранится на прежней отметке. Ветер немного усилится до 4-8 м/с.

К 17:00 совсем незначительно потеплеет до -5 С° и на этом изменения температуры закончатся. Скорость ветра немного ослабнет до 3-7 м/с.

На протяжении всего дня будет идти достаточно обильный снегопад. В пике высота снежного покрова достигнет отметки в 12,1 см. (самые крупные осадки выпадут с 8:00 до 14:00, после количество снега сократится).

На улицах будет активно работать снегоуборочная техника. За ее местоположением можно наблюдать в режиме онлайн на специализированном сервисе.

Атмосферное давление в течение дня: с 748 до 743 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха в среднем составит 92%.

Редакция «Нашего Города» желает всем тюменцам хорошего дня!

#Новости#Погода в Тюмени#Погода#Максим Кондратов#Общество
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