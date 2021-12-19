На территории региона реализуются сразу несколько пилотных проектов для инвалидов

Только из федерального бюджета за 2 года было привлечено более 6 млн рублей инвестиций.
За счет этого удалось увеличить количество услуг, провести внедрение информационных технологий, ввести инновации в методику работы с инвалидами.
Как сообщает региональный департамент социального развития, уровень одобрения качества предоставляемых услуг по реабилитации достиг 99% (по опросам семей с детьми-инвалидами).
Начала свою работу система продолжительного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Центры соцобслуживания организуют пункты проката вспомогательных средств для людей с подобным недугами. Было отдельно приобретено большое количество необходимого инвентаря (мультифункциональные кровати, ходунки, системы борьбы с пролежнями и многое другое).
Ознакомиться с доступными средствами помощи можно на официальном сайте регионального центра реабилитации инвалидов.
В следующем году Минтруд РФ назначил Тюменскую область пилотной территорией для отработки стандартов по реабилитации детей, получивших инвалидность.
Также недавно мы сообщали о том, что пенсионный фонд России рассказал о доступных выплатах для тюменских инвалидов.
Недавно в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов открылся кабинет нейрокоррекции. Здесь помогают детям с проблемами, связанными с опорно-двигательной системой. В кабинете есть все необходимое новейшее оборудование для оказания полного спектра всех необходимых процедур. Специалисты центра (логопеды, психологи) уже готовы предложить необходимую помощь юным тюменцам и гостям области.