На территории региона реализуются сразу несколько пилотных проектов для инвалидов

Недавно в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов открылся кабинет нейрокоррекции. Здесь помогают детям с проблемами, связанными с опорно-двигательной системой. В кабинете есть все необходимое новейшее оборудование для оказания полного спектра всех необходимых процедур. Специалисты центра (логопеды, психологи) уже готовы предложить необходимую помощь юным тюменцам и гостям области.