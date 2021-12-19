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На территории региона реализуются сразу несколько пилотных проектов для инвалидов

19 декабря 2021, 08:30
Фото: 1Mi
В рамках государственной программы России «Доступная среда» в Тюменской области с 2020 года начал свою работу комплекс мероприятий по созданию системы реабилитации инвалидов, детей-инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Только из федерального бюджета за 2 года было привлечено более 6 млн рублей инвестиций.

За счет этого удалось увеличить количество услуг, провести внедрение информационных технологий, ввести инновации в методику работы с инвалидами.

Как сообщает региональный департамент социального развития, уровень одобрения качества предоставляемых услуг по реабилитации достиг 99% (по опросам семей с детьми-инвалидами).

Начала свою работу система продолжительного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Центры соцобслуживания организуют пункты проката вспомогательных средств для людей с подобным недугами. Было отдельно приобретено большое количество необходимого инвентаря (мультифункциональные кровати, ходунки, системы борьбы с пролежнями и многое другое).

Ознакомиться с доступными средствами помощи можно на официальном сайте регионального центра реабилитации инвалидов.

В следующем году Минтруд РФ назначил Тюменскую область пилотной территорией для отработки стандартов по реабилитации детей, получивших инвалидность.

Также недавно мы сообщали о том, что пенсионный фонд России рассказал о доступных выплатах для тюменских инвалидов.

Недавно в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов открылся кабинет нейрокоррекции. Здесь помогают детям с проблемами, связанными с опорно-двигательной системой. В кабинете есть все необходимое новейшее оборудование для оказания полного спектра всех необходимых процедур. Специалисты центра (логопеды, психологи) уже готовы предложить необходимую помощь юным тюменцам и гостям области.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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