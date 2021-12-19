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Лауреаты III Всероссийской премии «Голос спорта» были удостоены наград

19 декабря 2021, 14:54
В Москве состоялось торжественное вручение III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (ГОЛ-С!), которая была учреждена Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России. Мероприятие прошло в здании ОКР.

Ведущие Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов объявили победителей в 16 номинациях — было вручено 12 премий и четыре специальных приза, пишет sovsport.ru.

Как сообщил Белоголовцев, в этом году исполнилось 55 лет с тех пор, как советская сборная по футболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 1966 года в Англии. В связи с этим была смонтирована видеоподборка голов этого турнира.

Пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов зачитал приветствие президента ОКР Станислава Позднякова, который поздравил всех лауреатов, участников и организаторов церемонии вручения премии, отметив, что премия проводится третий раз, а значит, идея ее создания нашла отклик у профессионального сообщества спортивных комментаторов, а миссия РАСК оказалась успешной.

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА» СТАЛИ:

  • Премию Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» получил Константин Генич, «Матч ТВ».
  • Специальный приз «Золотой голос» посмертно вручили Юрию Розанову.
  • Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж» досталась Александру Шмурнову, «Матч ТВ».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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