Лауреаты III Всероссийской премии «Голос спорта» были удостоены наград

Ведущие Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов объявили победителей в 16 номинациях — было вручено 12 премий и четыре специальных приза, пишет sovsport.ru.
Как сообщил Белоголовцев, в этом году исполнилось 55 лет с тех пор, как советская сборная по футболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 1966 года в Англии. В связи с этим была смонтирована видеоподборка голов этого турнира.
Пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов зачитал приветствие президента ОКР Станислава Позднякова, который поздравил всех лауреатов, участников и организаторов церемонии вручения премии, отметив, что премия проводится третий раз, а значит, идея ее создания нашла отклик у профессионального сообщества спортивных комментаторов, а миссия РАСК оказалась успешной.
ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА» СТАЛИ: