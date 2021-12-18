В тюменской Гилёвской роще открыли 3D-фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Украшение города к скорым новогодним празднествам продолжается полным ходом. Полностью завершены работы по благоустройству территории Гилёвской рощи, сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз». Гостей парка уже готов встречать Дед Мороз с украшенной многочисленными огнями новогодней елкой.

Большая территория парковой зоны отведена для проведения досуга: подошли к финалу работы по подготовке зимней горки, а также завершена заливка ледяного катка (общая площадь 1500 квадратных метров). Близ катка открыта обогреваемая раздевалка. Также список точек интереса вскоре пополнит деревянная горка с максимальной высотой ската в 4 метра. Сотрудники обслуживающей организации увеличили количество установленных кормушек на территории Гилёвской рощи, чтобы тюменцы могли порадовать местных лесных обитателей съестными припасами. Обращаем внимание читателей на актуальный прогноз погоды 18 декабря 2021 года.