В тюменской Гилёвской роще открыли 3D-фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Большая территория парковой зоны отведена для проведения досуга: подошли к финалу работы по подготовке зимней горки, а также завершена заливка ледяного катка (общая площадь 1500 квадратных метров). Близ катка открыта обогреваемая раздевалка.
Также список точек интереса вскоре пополнит деревянная горка с максимальной высотой ската в 4 метра.
Сотрудники обслуживающей организации увеличили количество установленных кормушек на территории Гилёвской рощи, чтобы тюменцы могли порадовать местных лесных обитателей съестными припасами.