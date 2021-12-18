В Тобольске введён в эксплуатацию новый газопровод

«Очень символично, что в конце уходящего года мы имеем возможность сделать подарок для жителей Восточного микрорайона г. Тобольска. Безусловно и бесспорно, газификация это серьезное инфраструктурное развитие любой территории. Ранее мы всегда говорили — главное электроэнергия! Но сейчас мы понимаем, что без газа нет жизни для людей. И сейчас сразу такое количество семей получили возможность обеспечить свои домовладения голубым топливом»,