В Тобольске введён в эксплуатацию новый газопровод

Теперь голубым топливом смогут воспользоваться еще 227 семей. Это не только упростит жизнь тоболяков, но и сэкономит деньги на оплате коммунальных услуг.
«Очень приятно, что в преддверии нового года мы вводим в эксплуатацию новый газопровод! Важно, что построить его смогли за довольно короткий срок. Ведь все понимаем, что газ в доме — это совсем другой уровень жизни. Переход на газовое топливо — это экономия денежных средств, комфорт, уют и удобство»,
— сказал Назаров.
«Очень символично, что в конце уходящего года мы имеем возможность сделать подарок для жителей Восточного микрорайона г. Тобольска. Безусловно и бесспорно, газификация это серьезное инфраструктурное развитие любой территории. Ранее мы всегда говорили — главное электроэнергия! Но сейчас мы понимаем, что без газа нет жизни для людей. И сейчас сразу такое количество семей получили возможность обеспечить свои домовладения голубым топливом»,
— сказал глава города Тобольска, Максим Афанасьев.
После завершения официальной части мероприятия Виктор Назаров и Максим Афанасьев посетили многодетную семью Котковых. Им подарили газовую плиту, а их дети получили сладкие новогодние подарки.
У Юлии Котковой четверо детей и большой двухэтажный дом. До этого им приходилось пользоваться электричеством и счета за отопление особенно в зимний период были очень большие.
«Мы в этом доме живем вторую зиму. Я даже боюсь говорить, сколько мы платили за коммунальные услуги. Электричество выходило очень дорого. Сейчас, я уверена, будут приходить платежи в три-четыре раза меньше! Я очень рада, что „Газпром“ сделал такое доброе и важное дело!»,
— восторженно поделилась глава семейства Юлия Коткова.
Теперь Котковых ждет новый жизненный этап: теплые трубы и вода, небольшие платежи за коммуналку и счастливые улыбки детей и близких.
Благодаря плодотворному сотрудничеству Правительства Тюменской области и компании «Газпром межрегионгаз Север» за время действия региональной программы газификации с 2014 года в Тюменской области построено более 1400 км газовых сетей, возможность подключить свои дома к экологическому виду топлива получили свыше 23 000 семей.
В 2021 году в полном объеме удалось завершить строительство 36 объектов в г, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, а также Аромашевском, Армизонском, Бердюжском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Ялуторовском и Ярковском районах. Общая протяженность выполненных работ составила более 175 км, выполнен монтаж 6079 домовых подводов.
Кроме того, продолжается активная догазификация области – подключение к сетям негазифицированных домовладений в населенных пунктах, в которых уже проведен газ. На 15 декабря от жителей получено 9500 заявок и заключено 2178 договоров.
В настоящее время в планграфик догазификации области включено более 24 тысяч домовладений. Выполнено 613 заявок по подводящим газопроводам и подключено 514 домовладений.
Прием заявок на догазификацию продолжается. Сделать это можно любым удобным способом:
-через портал Единого оператора газификации;
-через сайт Общества Газпром межрегионгаз Север
-обратившись лично в офисы компании;
-через сайт Госуслуг.
Операторы контакт-центра по телефону 63-17-00 ответят на все вопросы по газификации.