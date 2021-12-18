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В Тобольске введён в эксплуатацию новый газопровод

18 декабря 2021, 07:17
Фото: «Наш город»
В Тобольске, в мкр Восточный, введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 10 км. В событии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» Виктор Назаров, мэр города Максим Афанасьев, а также директор Северного треста АО «Газпром газораспределение Север» Эдуард Махмутов.

Теперь голубым топливом смогут воспользоваться еще 227 семей. Это не только упростит жизнь тоболяков, но и сэкономит деньги на оплате коммунальных услуг.

«Очень приятно, что в преддверии нового года мы вводим в эксплуатацию новый газопровод! Важно, что построить его смогли за довольно короткий срок. Ведь все понимаем, что газ в доме — это совсем другой уровень жизни. Переход на газовое топливо — это экономия денежных средств, комфорт, уют и удобство»,

— сказал Назаров.

Фото: «Наш город»

«Очень символично, что в конце уходящего года мы имеем возможность сделать подарок для жителей Восточного микрорайона г. Тобольска. Безусловно и бесспорно, газификация это серьезное инфраструктурное развитие любой территории. Ранее мы всегда говорили — главное электроэнергия! Но сейчас мы понимаем, что без газа нет жизни для людей. И сейчас сразу такое количество семей получили возможность обеспечить свои домовладения голубым топливом»,

— сказал глава города Тобольска, Максим Афанасьев.

Фото: «Наш город»

После завершения официальной части мероприятия Виктор Назаров и Максим Афанасьев посетили многодетную семью Котковых. Им подарили газовую плиту, а их дети получили сладкие новогодние подарки.

У Юлии Котковой четверо детей и большой двухэтажный дом. До этого им приходилось пользоваться электричеством и счета за отопление особенно в зимний период были очень большие.

Фото: «Наш город»

«Мы в этом доме живем вторую зиму. Я даже боюсь говорить, сколько мы платили за коммунальные услуги. Электричество выходило очень дорого. Сейчас, я уверена, будут приходить платежи в три-четыре раза меньше! Я очень рада, что „Газпром“ сделал такое доброе и важное дело!»,

Фото: «Наш город»

— восторженно поделилась глава семейства Юлия Коткова.

Теперь Котковых ждет новый жизненный этап: теплые трубы и вода, небольшие платежи за коммуналку и счастливые улыбки детей и близких.

Фото: «Наш город»

Благодаря плодотворному сотрудничеству Правительства Тюменской области и компании «Газпром межрегионгаз Север» за время действия региональной программы газификации с 2014 года в Тюменской области построено более 1400 км газовых сетей, возможность подключить свои дома к экологическому виду топлива получили свыше 23 000 семей.

В 2021 году в полном объеме удалось завершить строительство 36 объектов в г, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, а также Аромашевском, Армизонском, Бердюжском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Ялуторовском и Ярковском районах. Общая протяженность выполненных работ составила более 175 км, выполнен монтаж 6079 домовых подводов.

Кроме того, продолжается активная догазификация области – подключение к сетям негазифицированных домовладений в населенных пунктах, в которых уже проведен газ. На 15 декабря от жителей получено 9500 заявок и заключено 2178 договоров.

В настоящее время в планграфик догазификации области включено более 24 тысяч домовладений. Выполнено 613 заявок по подводящим газопроводам и подключено 514 домовладений.

Прием заявок на догазификацию продолжается. Сделать это можно любым удобным способом:

-через портал Единого оператора газификации;

-через сайт Общества Газпром межрегионгаз Север

-обратившись лично в офисы компании;

-через сайт Госуслуг.

Операторы контакт-центра по телефону 63-17-00 ответят на все вопросы по газификации.

#Новости#Екатерина Байкалова#Общество
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