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В Тобольске музей-заповедник готовится к новогодним праздникам

18 декабря 2021, 13:29
Фото: 1Mi
Новый год уже не за горами и большинство культурных учреждений готовят специальные программы. Тобольский музей-заповедник организует целый спектр мероприятий: тематические выставки, экскурсии, конкурсы и различные мастер-классы, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Например, Дом мастеров устраивает обучение по изготовлению символа грядущего года — Тигра. Создавать его планируется методом ручной лепки.

Запись осуществляется по телефону: 8 (3456) 22 37 13.

Также в музей были приглашены различные коллективы, состоящие из учащихся детских садов и школ, для участие в мероприятии «Ларец Мороза-Воеводы». Конкурс на лучшее декоративно-прикладное изделие пройдет в три этапа и завершится 18 января следующего года. Лучшая работа будет выбираться путем народного голосования в группе музея ВКонтакте.

У всех жителей Тюменской области будет возможность принять участие в викторине, которая посвящена писателю Петру Ершову, а конкретно его сказке в стихах «Конек-Горбунок».

Каждый участник данной викторины получит бесплатную возможность посетить музей и станет участником розыгрыша множества призов. Победителей объявят в онлайн-формате 23 декабря в 20:00 на сайте конкурса.

Ранее стало известно, что Тюменский ЦУМ к своему 75-летнему юбилею, который отмечается в 2022 году, открывает музей торговли. Организаторы подготавливают также предложение для коллекционеров: могут предоставить площадь музея для различных показов их собственных коллекций.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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