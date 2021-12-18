В Тобольске музей-заповедник готовится к новогодним праздникам

Также в музей были приглашены различные коллективы, состоящие из учащихся детских садов и школ, для участие в мероприятии «Ларец Мороза-Воеводы». Конкурс на лучшее декоративно-прикладное изделие пройдет в три этапа и завершится 18 января следующего года. Лучшая работа будет выбираться путем народного голосования в группе музея ВКонтакте.