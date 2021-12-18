В Тобольске музей-заповедник готовится к новогодним праздникам

Например, Дом мастеров устраивает обучение по изготовлению символа грядущего года — Тигра. Создавать его планируется методом ручной лепки.
Запись осуществляется по телефону: 8 (3456) 22 37 13.
Также в музей были приглашены различные коллективы, состоящие из учащихся детских садов и школ, для участие в мероприятии «Ларец Мороза-Воеводы». Конкурс на лучшее декоративно-прикладное изделие пройдет в три этапа и завершится 18 января следующего года. Лучшая работа будет выбираться путем народного голосования в группе музея ВКонтакте.
У всех жителей Тюменской области будет возможность принять участие в викторине, которая посвящена писателю Петру Ершову, а конкретно его сказке в стихах «Конек-Горбунок».
Каждый участник данной викторины получит бесплатную возможность посетить музей и станет участником розыгрыша множества призов. Победителей объявят в онлайн-формате 23 декабря в 20:00 на сайте конкурса.
Ранее стало известно, что Тюменский ЦУМ к своему 75-летнему юбилею, который отмечается в 2022 году, открывает музей торговли. Организаторы подготавливают также предложение для коллекционеров: могут предоставить площадь музея для различных показов их собственных коллекций.