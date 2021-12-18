В регионе выписано более 1 миллиона рецептов на выдачу лекарств по федеральной льготе

Также в области есть пациенты, которые входят в перечень по высокозатратным нозологиям. В данной категории находятся порядка 1 500 человек. За 2021 год в Тюменскую область дорогостоящих лекарственных средств поступило на сумму 710 000 000 рублей.
По всем вопросам лекарственного и медицинского обеспечения можно обратиться на специализированную горячую линию департамента по номерам:
В регионе координируется деятельность аптек, аптечного склада, принимаются оперативные меры по обеспечению пациентов необходимыми препаратами. Вопросы своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
Обращаем внимание читателей, что в начале 2022 года на территории Тюменской области начнут ставить прививки детям. Вакцина рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет.