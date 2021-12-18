В регионе продлен запрет на работу мигрантов в такси и общественном транспорте

Ранее руководитель департамента труда и занятости населения области Александр Сидоров рассказал, что в текущем году более 44 тысяч местных жителей от 14 до 35 лет обратились в службу занятости для помощи в трудоустройстве. Работу удалось найти 29,5 тысячам соискателей. Ещё 687 молодых безработных были направлены на профессиональное обучение, в частности по наиболее востребованным рабочим профессиям, таким как парикмахер, повар, водитель, помощник воспитателя, бухгалтер, специалист делопроизводства, электрогазосварщик, кадровик, водитель трактора.