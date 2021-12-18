В регионе продлен запрет на работу мигрантов в такси и общественном транспорте

В документе говорится о том, что на территории региона будет введен запрет на работу иностранцев в сразу нескольких сферах транспортной деятельности, включая такси.
Стоит отметить, что подобный запрет подписывался и годом ранее. Суть его с тех пор не изменилась. Данные ограничения касаются сферы пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении, сферы такси, а также деятельности грузового автотранспорта и различных сопутствующих услуг.
До 1 марта 2022 года всем руководителям организаций, работающих в данных сферах, необходимо привести состав сотрудников в соответствие с данным документом.
Напоминаем читателям о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор отменил QR-коды для входа в торговые центры.
Ранее руководитель департамента труда и занятости населения области Александр Сидоров рассказал, что в текущем году более 44 тысяч местных жителей от 14 до 35 лет обратились в службу занятости для помощи в трудоустройстве. Работу удалось найти 29,5 тысячам соискателей. Ещё 687 молодых безработных были направлены на профессиональное обучение, в частности по наиболее востребованным рабочим профессиям, таким как парикмахер, повар, водитель, помощник воспитателя, бухгалтер, специалист делопроизводства, электрогазосварщик, кадровик, водитель трактора.