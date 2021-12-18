В 2022 году тюменцев ждут множественные выставки, включая показ работ Пабло Пикассо

Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональный департамент культуры.
Также для горожан готовят масштабный проект «Русский авангард» (весной 2022 года), который будет представлять Самарский региональный художественный музей.
В рамках национального проекта «Культура» к нам также приедет большой показ «Широка страна моя родная» (выставочный центр «РОСИЗО»). На мероприятии будут представлены произведения российского народного искусства 1970–1980 годов.
Обновленную программу мероприятий «Старый Новый год с ТФО» презентует оркестр филармонии 13 января. Будут сыграны все самые популярные работы Иоганна Штрауса.
30 января в составе все того же Тюменского филармонического оркестра выступит в качестве дирижера Александр Скульский (народный артист России, дирижёр, музыкальный педагог, телеведущий).
Ранее мы сообщали, что жители города могут принять участие в конкурсе по дизайну новогодних открыток. Победителей ждут ценные призы.