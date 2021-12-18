Специалисты фиксируют увеличение количества людей с постковидным синдромом

Крайне неприятен именно последний пункт. Как известно, качественный сон — это уже хорошее лекарство. Сбои, связанные с ним, могут не только доставлять общее неудобство, но и ухудшать уже существующие симптомы. Отсутствие нормального режима отдыха в длительный период приводит к психологической и психической дестабилизации организма, что само по себе уже наносит серьезный ущерб.