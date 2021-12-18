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Специалисты фиксируют увеличение количества людей с постковидным синдромом

18 декабря 2021, 12:23
Фото: 1Mi
Данные об этом предоставил департамент здравоохранения Тюменской области. В Областную клиническую психиатрическую больницу увеличился поток пациентов с признаками депрессии, приступами паники и проявлениями страха в общении с людьми.

В прошлом году количество подобных обращений в медучреждения составило 11%. В нынешнем году данная цифра уже приближается к отметке в 25%.

Коронавирус — не только опасен, но и коварен в долгосрочной перспективе.

Средний шанс проявления подобных психических расстройств составляет от 10% до 35% (по различным мировым исследованиям). Но после тяжелого течения заболевания данная цифра уже достигает 75%.

Список самых распространенных признаков, которые проявляются у переболевших:

  • Быстрая утомляемость и общая слабость;
  • Усиление чувствительности к звукам и свету;
  • Переменчивое настроение, апатия;
  • Тревожность (особенно за здоровье);
  • Головокружение, головные боли;
  • Проблемы с памятью и рассеянность;
  • Бессонница.

Крайне неприятен именно последний пункт. Как известно, качественный сон — это уже хорошее лекарство. Сбои, связанные с ним, могут не только доставлять общее неудобство, но и ухудшать уже существующие симптомы. Отсутствие нормального режима отдыха в длительный период приводит к психологической и психической дестабилизации организма, что само по себе уже наносит серьезный ущерб.

Женщины, которые перенесли COVID-19, также жалуются на выпадение волос, которое приводит к закономерному удару по настроению.

Пациенты пенсионного возраста чаще всего страдают ухудшением памяти и трудностями в мышлении.

«Мы постепенно приходим к выводу, что COVID-19 не только проникает в кровеносную систему мозга, но и влияет на нервные клетки, что приводит к ощутимому кислородному голоданию»Анна Татаринова, психиатр.

На базе дневного стационара ОКПБ функционирует специализированная бригада, которая занимается и реабилитацией людей, переболевших коронавирусом. Они производят корректировки психических расстройств и проводят регулярные консультации.

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