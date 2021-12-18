Специалисты фиксируют увеличение количества людей с постковидным синдромом

В прошлом году количество подобных обращений в медучреждения составило 11%. В нынешнем году данная цифра уже приближается к отметке в 25%.
Коронавирус — не только опасен, но и коварен в долгосрочной перспективе.
Средний шанс проявления подобных психических расстройств составляет от 10% до 35% (по различным мировым исследованиям). Но после тяжелого течения заболевания данная цифра уже достигает 75%.
Список самых распространенных признаков, которые проявляются у переболевших:
Крайне неприятен именно последний пункт. Как известно, качественный сон — это уже хорошее лекарство. Сбои, связанные с ним, могут не только доставлять общее неудобство, но и ухудшать уже существующие симптомы. Отсутствие нормального режима отдыха в длительный период приводит к психологической и психической дестабилизации организма, что само по себе уже наносит серьезный ущерб.
Женщины, которые перенесли COVID-19, также жалуются на выпадение волос, которое приводит к закономерному удару по настроению.
Пациенты пенсионного возраста чаще всего страдают ухудшением памяти и трудностями в мышлении.
«Мы постепенно приходим к выводу, что COVID-19 не только проникает в кровеносную систему мозга, но и влияет на нервные клетки, что приводит к ощутимому кислородному голоданию»Анна Татаринова, психиатр.
На базе дневного стационара ОКПБ функционирует специализированная бригада, которая занимается и реабилитацией людей, переболевших коронавирусом. Они производят корректировки психических расстройств и проводят регулярные консультации.