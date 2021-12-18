Сергей Сарычев: Тюменское казачество вносит весомый вклад в развитие региона

Кроме того, в одной из ишимских школ с согласия родителей открылся первый в Тюменской области казачий кадетский класс. Цель этого пилотного проекта – получить практический опыт, который впоследствии можно было бы использовать в других муниципалитетах, сообщила заместитель директора областного департамента образования и науки Ирина Конончук.