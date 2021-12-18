Сергей Сарычев: Тюменское казачество вносит весомый вклад в развитие региона

По словам Сергея Сарычева, тюменские казаки активно участвуют в работе по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи и сбережению культурных традиций.
«В Ишиме, благодаря помощи городской администрации и областного комитета по делам национальностей, начал работу первый в регионе молодежный казачий центр. В областной системе дополнительного образования функционируют 12 казачьих кадетских групп», – отметил в своем докладе атаман Тюменского областного отдельского казачьего общества Николай Белослудцев.
Кроме того, в одной из ишимских школ с согласия родителей открылся первый в Тюменской области казачий кадетский класс. Цель этого пилотного проекта – получить практический опыт, который впоследствии можно было бы использовать в других муниципалитетах, сообщила заместитель директора областного департамента образования и науки Ирина Конончук.
Службу по охране общественного порядка в Тюменской области несут шесть специализированных казачьих народных дружин. Они пользуются серьезным авторитетом во многих городах и селах. «Когда наши казаки выходят на охрану общественного порядка, жители, особенно дети и молодежь, относятся к ним с большим уважением», – рассказала первый заместитель главы Омутинского района Елена Малушкова.
«Казаки активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, совместно с полицией охраняют общественный порядок. Органы местного самоуправления муниципалитетов региона должны и в дальнейшем конструктивно взаимодействовать с казачьим движением и оказывать ему необходимую поддержку», резюмировал Сергей Сарычев.
В 2021 году в Тюменской области казачьи дружины вместе с полицейскими выходили на охрану общественного порядка более тысячи раз, доложил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти регионального УМВД России Роман Исаков. При активном участии казаков выявлено и пресечено более 1 тысячи 200 административных правонарушений.