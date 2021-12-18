На ежегодном конкурсе «Тюмень спортивная» были подведены итоги 2021 года

«Тюмень — один из самых спортивных городов нашей страны. Более 50% жителей занимаются спортивными мероприятиями в различных направлениях физической культуры. На ежедневной основе мы улучшаем условия для развития талантов, которые станут с честью представлять наш город и страну на спортивных соревнованиях любых уровней. От имени всех жителей Тюмени выражаю вам признательность за кропотливый ежедневный труд и веру в наших детей»