nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На ежегодном конкурсе «Тюмень спортивная» были подведены итоги 2021 года

18 декабря 2021, 11:06
Фото: 1Mi
Тюменские спортсмены всегда радовали своими достижениями и завоеванными трофеями. Этот год не стал исключением. Всем самым активным и отличившимся лауреатам в 33-й раз вручили статуэтку «Ника».

О прошедшем событии сообщили в департаменте спорта и молодежной политике города Тюмени.

Уже традиционно для всех участников и гостей мероприятия выступил с речью мэр города Руслан Кухарук:

«Тюмень — один из самых спортивных городов нашей страны. Более 50% жителей занимаются спортивными мероприятиями в различных направлениях физической культуры. На ежедневной основе мы улучшаем условия для развития талантов, которые станут с честью представлять наш город и страну на спортивных соревнованиях любых уровней. От имени всех жителей Тюмени выражаю вам признательность за кропотливый ежедневный труд и веру в наших детей»

Всего в конкурсе награждают в широком спектре направлений:

  • Детские тренеры;
  • Спортивные команды;
  • Инструкторы по спорту;
  • Волонтеры;
  • Спортивные федерации;
  • Фитнес-центры;
  • Спортивные школы;
  • Детско-юношеские центры;
  • Детские сады;
  • Общеобразовательные школы;
  • Организации высшего и среднего образования;
  • Предприятия города.

С полным списком лауреатов и номинантов можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте департамента спорта и молодежной политике или в данном документе.

Материалы по теме
Подведены итоги 15-го конкурса профмастерства среди работников физкультуры и спорта
#Новости#Спорт#Награда#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25