Лучших работников сельского хозяйства Тюменской области отметили наградами

Заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова вручил награды главам районов-победителей, руководителям сельскохозяйственных предприятий и работникам-передовикам.
По итогу соревнований Исетскому муниципальному району, достигшему наивысших показателей среди районов трех сельскохозяйственных зон, будет передано переходящее знамя губернатора Тюменской области. Также район стал победителем в первой сельскохозяйственной зоне среди муниципальных районов, городских округов. Второе и третье места в данной номинации заняли соответственно Заводоуковский городской округ и Тюменский муниципальный район. Во второй сельскохозяйственной зоне места распределились следующим образом: 1 место — Казанский муниципальный район, 2 место — Вагайский муниципальный район и 3 место — Голышмановский городской округ. А третья сельскохозяйственная зона порадовала сразу четырьмя победителями. 1 место здесь заняли Бердюжский и Аромашевский муниципальные районы. Серебро у Абатского муниципального района, а бронзу получил Уватский муниципальный район.
И, конечно, были названы отличившиеся в этом году организации молочной и мясной специализаций, сельскохозяйственные кооперативы. Всего по итогам соревнований вручено более ста наград.
Личный вклад каждого в развитие агропромышленного комплекса на торжественной церемонии отметил Владимир Чейметов: «От всей души поздравляю всех с праздником! А тружеников сельского хозяйства отдельно благодарю за труд, за упорство, за мужество. Спасибо, что не опускаете руки, ставите амбициозные цели и самое главное всегда их достигаете!».