nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лучших работников сельского хозяйства Тюменской области отметили наградами

18 декабря 2021, 09:07
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюмени наградили победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2021 года. Среди них люди самых разных сельскохозяйственных профессий: комбайнеры, механизаторы, операторы машинного доения и многие другие. Об этом накануне, 17 декабря, рассказали в департаменте АПК Тюменской области.

Заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова вручил награды главам районов-победителей, руководителям сельскохозяйственных предприятий и работникам-передовикам.

По итогу соревнований Исетскому муниципальному району, достигшему наивысших показателей среди районов трех сельскохозяйственных зон, будет передано переходящее знамя губернатора Тюменской области. Также район стал победителем в первой сельскохозяйственной зоне среди муниципальных районов, городских округов. Второе и третье места в данной номинации заняли соответственно Заводоуковский городской округ и Тюменский муниципальный район. Во второй сельскохозяйственной зоне места распределились следующим образом: 1 место — Казанский муниципальный район, 2 место — Вагайский муниципальный район и 3 место — Голышмановский городской округ. А третья сельскохозяйственная зона порадовала сразу четырьмя победителями. 1 место здесь заняли Бердюжский и Аромашевский муниципальные районы. Серебро у Абатского муниципального района, а бронзу получил Уватский муниципальный район.

И, конечно, были названы отличившиеся в этом году организации молочной и мясной специализаций, сельскохозяйственные кооперативы. Всего по итогам соревнований вручено более ста наград.

Личный вклад каждого в развитие агропромышленного комплекса на торжественной церемонии отметил Владимир Чейметов: «От всей души поздравляю всех с праздником! А тружеников сельского хозяйства отдельно благодарю за труд, за упорство, за мужество. Спасибо, что не опускаете руки, ставите амбициозные цели и самое главное всегда их достигаете!».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20