Лучших работников сельского хозяйства Тюменской области отметили наградами

По итогу соревнований Исетскому муниципальному району, достигшему наивысших показателей среди районов трех сельскохозяйственных зон, будет передано переходящее знамя губернатора Тюменской области. Также район стал победителем в первой сельскохозяйственной зоне среди муниципальных районов, городских округов. Второе и третье места в данной номинации заняли соответственно Заводоуковский городской округ и Тюменский муниципальный район. Во второй сельскохозяйственной зоне места распределились следующим образом: 1 место — Казанский муниципальный район, 2 место — Вагайский муниципальный район и 3 место — Голышмановский городской округ. А третья сельскохозяйственная зона порадовала сразу четырьмя победителями. 1 место здесь заняли Бердюжский и Аромашевский муниципальные районы. Серебро у Абатского муниципального района, а бронзу получил Уватский муниципальный район.