Итоги дня: запрет на работу мигрантов в такси, постковидный синдром, стройка ТюмГУ

В региональном депздраве отмечают увеличение потока пациентов с признаками депрессии, приступами паники и проявлениями страха в общении с людьми. Если до заболевания тяжелой формой коронавируса вероятность появления таких расстройств составляет от 10% до 35%, то после уже 75%.
Число подобных обращений с 2020 года выросло с 11% до 25%. Среди самых распространенных признаков у переболевших есть слабость, усиление чувствительности к звукам и свету, апатия, перепады настроения, тревожность, головокружение и головные боли, проблемы с памятью, бессонница.
«Мы постепенно приходим к выводу, что COVID-19 не только проникает в кровеносную систему мозга, но и влияет на нервные клетки, что приводит к ощутимому кислородному голоданию», — Анна Татаринова, психиатр.
Строители уже полностью снесли старый корпус ТюмГУ на улице Республики. На этом месте появится новое здание стоимостью 3,5 млрд рублей. «Наш город» побывал в самом центре событий.
Работы, связанные с новым корпусом университета, курирует компания «Мостострой-11». Рабочие не нашли на участке древних бревен. Издалека за них приняли пластиковые кабели, которые проходят под землей. Так же не подтвердилась информация о приостановке работ.
«Никаких останков во время экскаваторных работ обнаружено не было. Были найдены полиэтиленовые трубы, которые ранее питали снесенное здание. Также выкапываем теплотрассу и старые кабеля крупного сечения», — отметил руководитель филиала «Мостострой-11» Иван Худяков.