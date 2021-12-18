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Итоги дня: запрет на работу мигрантов в такси, постковидный синдром, стройка ТюмГУ

18 декабря 2021, 18:55
Фото: 1Mi
О главных событиях уходящего дня
В регионе продлен запрет на работу мигрантов в такси и общественном транспорте. Специалисты фиксируют увеличение количества людей с постковидным синдромом. Что происходит в Тюмени на стройке нового корпуса ТюмГУ.

Все больше людей страдают постковидным синдромом

В региональном депздраве отмечают увеличение потока пациентов с признаками депрессии, приступами паники и проявлениями страха в общении с людьми. Если до заболевания тяжелой формой коронавируса вероятность появления таких расстройств составляет от 10% до 35%, то после уже 75%.

Число подобных обращений с 2020 года выросло с 11% до 25%. Среди самых распространенных признаков у переболевших есть слабость, усиление чувствительности к звукам и свету, апатия, перепады настроения, тревожность, головокружение и головные боли, проблемы с памятью, бессонница.

«Мы постепенно приходим к выводу, что COVID-19 не только проникает в кровеносную систему мозга, но и влияет на нервные клетки, что приводит к ощутимому кислородному голоданию», — Анна Татаринова, психиатр.

Что происходит в Тюмени на стройке нового корпуса ТюмГУ

Строители уже полностью снесли старый корпус ТюмГУ на улице Республики. На этом месте появится новое здание стоимостью 3,5 млрд рублей. «Наш город» побывал в самом центре событий.

Работы, связанные с новым корпусом университета, курирует компания «Мостострой-11». Рабочие не нашли на участке древних бревен. Издалека за них приняли пластиковые кабели, которые проходят под землей. Так же не подтвердилась информация о приостановке работ.

«Никаких останков во время экскаваторных работ обнаружено не было. Были найдены полиэтиленовые трубы, которые ранее питали снесенное здание. Также выкапываем теплотрассу и старые кабеля крупного сечения», — отметил руководитель филиала «Мостострой-11» Иван Худяков.

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