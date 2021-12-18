Итоги дня: запрет на работу мигрантов в такси, постковидный синдром, стройка ТюмГУ

В региональном депздраве отмечают увеличение потока пациентов с признаками депрессии, приступами паники и проявлениями страха в общении с людьми. Если до заболевания тяжелой формой коронавируса вероятность появления таких расстройств составляет от 10% до 35%, то после уже 75%.