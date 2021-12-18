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Что происходит в Тюмени на стройке нового корпуса ТюмГУ

18 декабря 2021, 08:26
Фото: «НашГород»
Ранее сообщалось, что строители полностью снесли здание ТюмГУ на улице Республики и в дальнейшем на его месте возведут новое сооружение стоимостью 3,5 млрд рублей. Все работы организует компания «Мостострой-11».

После появления данных о том, что на месте строительства были обнаружены некие археологические объекты (в частности, бревна, оставшиеся от прошлых построек), нам удалось побывать в самом центре событий и посмотреть на происходящее воочию.

Древних бревен на месте не нашли. Издалека за них приняли пластиковые кабели, которые проходят под землей. А останки стены оказались кирпичной кладкой фундамента, поставленной прямо на землю.

Также не подтвердилась информация о приостановке строительных работ. По наблюдениям, все мероприятия проходят в штатном режиме. Ситуацию прокомментировал руководитель филиала «Мостострой-11» Иван Худяков:

«Никаких останков во время экскаваторных работ обнаружено не было. Были найдены полиэтиленовые трубы, которые ранее питали снесенное здание. Также выкапываем теплотрассу и старые кабеля крупного сечения»

Данные о приостановке строительства Иван не прокомментировал.

Ранее мы сообщали о начале возведения нового объекта на данной территории.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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