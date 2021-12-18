Что происходит в Тюмени на стройке нового корпуса ТюмГУ

После появления данных о том, что на месте строительства были обнаружены некие археологические объекты (в частности, бревна, оставшиеся от прошлых построек), нам удалось побывать в самом центре событий и посмотреть на происходящее воочию.
Древних бревен на месте не нашли. Издалека за них приняли пластиковые кабели, которые проходят под землей. А останки стены оказались кирпичной кладкой фундамента, поставленной прямо на землю.
Также не подтвердилась информация о приостановке строительных работ. По наблюдениям, все мероприятия проходят в штатном режиме. Ситуацию прокомментировал руководитель филиала «Мостострой-11» Иван Худяков:
«Никаких останков во время экскаваторных работ обнаружено не было. Были найдены полиэтиленовые трубы, которые ранее питали снесенное здание. Также выкапываем теплотрассу и старые кабеля крупного сечения»
Данные о приостановке строительства Иван не прокомментировал.