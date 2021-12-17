ВКонтакте подвела итоги года о 48 млн авторов

Короткие вертикальные ролики увлекают пользователей: самый долгий просмотр клипов составил четыре с половиной часа. За это время можно сходить на два фильма в кинотеатре или долететь из Москвы до Барселоны. «Клипы» помогают открывать таланты: снимать вирусные ролики и собирать миллионы просмотров можно даже без специального оборудования и подготовки. Поэтому всё чаще пользователи начинают создавать контент на самые разные темы: от развлечения до образования. По итогам 2021-го в «Клипах» стало на 1 млн больше авторов — столько людей, например, живёт в Волгограде.