nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 год

17 декабря 2021, 12:18
Фото: 1Mi
В Тюменской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 год. Поправки вс соответствующее постановление принято правительством региона.

В целях реализации поручения президента Российской Федерации об увеличении прожиточного минимума на 2022 год принято постановление правительства Тюменской области от 10.12.2021 № 818-п «О внесении изменений в постановление от 10.09.2021 № 550-п».

Согласно указанному постановлению с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) установлена в размере:

  • в расчете на душу населения — 12 654 руб.;
  • для трудоспособного население — 13 793 руб.;
  • для пенсионеров — 10 882 руб.;
  • для детей — 12 475 руб.

С 2022 года прожиточный минимум в РФ увеличивается для работающих до 13 793 рублей. Эксперты отмечают, что в 2021 году доходы населения номинально выросли на 15%. В свою очередь, динамика доходов объясняется ростом зарплат и занятости. Увеличиваются доли социальных выплат в структуре доходов населения выросла с 22,1 до 23,2%, или примерно на 700 млрд руб. за год.

В 2021 г. прожиточный минимум в расчете на душу населения в Тюменской области составляет 11748 руб. По данным Тюменьстата, по итогам первого квартала 2021 г. средний размер заработной платы в регионе был 51779 руб. В зарплатной вилке от 15 тыс. до 170 тыс. значится целый ряд профессий (здесь уровень дохода зависит от работодателя — можно заработать на одной и той же должности-ка 20 тыс. та и 10 тыс. рублей).

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25