В Тюменской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 год

В целях реализации поручения президента Российской Федерации об увеличении прожиточного минимума на 2022 год принято постановление правительства Тюменской области от 10.12.2021 № 818-п «О внесении изменений в постановление от 10.09.2021 № 550-п».
Согласно указанному постановлению с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) установлена в размере:
С 2022 года прожиточный минимум в РФ увеличивается для работающих до 13 793 рублей. Эксперты отмечают, что в 2021 году доходы населения номинально выросли на 15%. В свою очередь, динамика доходов объясняется ростом зарплат и занятости. Увеличиваются доли социальных выплат в структуре доходов населения выросла с 22,1 до 23,2%, или примерно на 700 млрд руб. за год.
В 2021 г. прожиточный минимум в расчете на душу населения в Тюменской области составляет 11748 руб. По данным Тюменьстата, по итогам первого квартала 2021 г. средний размер заработной платы в регионе был 51779 руб. В зарплатной вилке от 15 тыс. до 170 тыс. значится целый ряд профессий (здесь уровень дохода зависит от работодателя — можно заработать на одной и той же должности-ка 20 тыс. та и 10 тыс. рублей).