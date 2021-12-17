В Тюменской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 год

В 2021 г. прожиточный минимум в расчете на душу населения в Тюменской области составляет 11748 руб. По данным Тюменьстата, по итогам первого квартала 2021 г. средний размер заработной платы в регионе был 51779 руб. В зарплатной вилке от 15 тыс. до 170 тыс. значится целый ряд профессий (здесь уровень дохода зависит от работодателя — можно заработать на одной и той же должности-ка 20 тыс. та и 10 тыс. рублей).