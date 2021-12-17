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В Тюмени в пятницу вечером произошло 10 аварий

17 декабря 2021, 13:06
Фото: 2ГИС
В Тюмени 17 декабря ближе к 18:00 дорожные пробки достигли 9 баллов, сообщает 2ГИС.

Сегодня в городе отмечается большое количество ДТП – 10. Самое крупное из них в районе улицы Республики недалеко от перекрёстка с Монтажников. Здесь перекрыты две полосы движения, скорость транспортных средств упала до 2-3 км/ч.

По одной аварии на Мельникайте и мосту Стрела (центр города).

К вечеру основной трафик стекается к окраинам, машины выезжают из Тюмени через Червишевский тракт и Щербакова, эти улицы сейчас перегружены. Более свободное движение на Ямской.

Стоит отметить, что трафик в городе стал серьёзно расти уже в 15:00. Километровые пробки начали образовываться на Объездной дороге в сторону выезда из города, число дорожных происшествий было минимально.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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