В Тюмени в пятницу вечером произошло 10 аварий

Сегодня в городе отмечается большое количество ДТП – 10. Самое крупное из них в районе улицы Республики недалеко от перекрёстка с Монтажников. Здесь перекрыты две полосы движения, скорость транспортных средств упала до 2-3 км/ч.
По одной аварии на Мельникайте и мосту Стрела (центр города).
К вечеру основной трафик стекается к окраинам, машины выезжают из Тюмени через Червишевский тракт и Щербакова, эти улицы сейчас перегружены. Более свободное движение на Ямской.
Стоит отметить, что трафик в городе стал серьёзно расти уже в 15:00. Километровые пробки начали образовываться на Объездной дороге в сторону выезда из города, число дорожных происшествий было минимально.