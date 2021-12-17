В Тюмени с 8 декабря ищут девушку-подростка

Она ушла из дома в селе Омутинское и не вернулась. Была одета в розовую куртку, тёмные джинсы и кроссовки. Виктории 16 лет, рост 170 сантиметров, волосы тёмные до плеч.
Если вы её видели, позвоните (3452) 79-30-23 УМВД по Тюменской области.
В ноябре Белая Сова сообщила о нахождении двоих подростков. Всё они вернулись домой. Всего в городе ежегодно исчезает до 160 человек.
Ранее «Наш город» сообщал о розыске Колугина Сергея Викторовича. С 12 декабря о нём ничего неизвестно. Он ушел из дома по улице 50 лет ВЛКСМ и больше родственники и знакомые его не видели.