В Тюмени прошла встреча руководителей, ответственных за цифровую трансформацию

На первое совещание заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента информатизации Тюменской области, ответственного за цифровую трансформацию региона Марии Рудзевич были приглашены должностные лица исполнительных органов государственной власти Тюменской области, ответственные за цифровую трансформацию.
Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ в каждом органе исполнительной власти Тюменской области назначен руководитель цифровой трансформации. Созданный в регионе институт РЦТ должен занять активную роль в формировании цифровой культуры и стать катализатором цифровых преобразований во всех отраслях.
На совещании был освещён статус разработки Программы цифровой трансформации Тюменской области, которая содержит детализированный состав мероприятий и источников финансирования Стратегии цифровой трансформации. На текущий момент проект программы проходит процедуру согласования с органами исполнительной власти Тюменской области, участниками программы. В состав программы вошли 6 направлений (сфер), 95 показателей и 49 проектов.
Также, одна из тем повестки это федеральный рейтинг руководителей цифровой трансформации. В рамках данного рейтинга оцениваются субъекты РФ по 9 показателям, среди которых уровень достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, наличие утвержденной стратегии и программы цифровой трансформации, качество работы региона с платформой обратной связи, обучение сотрудников органов власти по теме цифровой трансформации, перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.
Показателям «цифровой зрелости» городской среды, здравоохранения, образования, транспорта и государственное управления был посвящен отдельный блок совещания: рассмотрели оценку достижения показателя по итогам 2021 года, проблемы и планы по наращиванию значений показателей в 2022 году.