В Тюмени прошла встреча руководителей, ответственных за цифровую трансформацию

Также, одна из тем повестки это федеральный рейтинг руководителей цифровой трансформации. В рамках данного рейтинга оцениваются субъекты РФ по 9 показателям, среди которых уровень достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, наличие утвержденной стратегии и программы цифровой трансформации, качество работы региона с платформой обратной связи, обучение сотрудников органов власти по теме цифровой трансформации, перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.