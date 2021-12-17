В Тюмени 18 декабря для студентов проведут роуд-шоу

Помимо Тюмени, мероприятие пройдёт ещё в 16 регионах РФ. На нём расскажут о предпринимательстве в условиях интернет-технологий и диджитализации части процессов работы современных компаний.
За один день студенты узнают то, к чему многие авторы проектов шли годами. Как устроено технологическое предпринимательство, что нужно сделать для того, чтобы превратить диплом в бизнес-проект.
В Тюмени роуд-шоу состоится 18 декабря в 13:00 в ТюмГУ.
Отмечается, что до 2024 года в вузах создадут 15 пилотных университетских стартап-студий, проведут 450 акселерационных программ поддержки.