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В Тюмени 18 декабря для студентов проведут роуд-шоу

17 декабря 2021, 12:26
Фото: 1Mi
До конца 2021 года студентам вузов Тюменской области проведут роуд-шоу, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Помимо Тюмени, мероприятие пройдёт ещё в 16 регионах РФ. На нём расскажут о предпринимательстве в условиях интернет-технологий и диджитализации части процессов работы современных компаний.

За один день студенты узнают то, к чему многие авторы проектов шли годами. Как устроено технологическое предпринимательство, что нужно сделать для того, чтобы превратить диплом в бизнес-проект.

В Тюмени роуд-шоу состоится 18 декабря в 13:00 в ТюмГУ.

Отмечается, что до 2024 года в вузах создадут 15 пилотных университетских стартап-студий, проведут 450 акселерационных программ поддержки.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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