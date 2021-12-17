nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В пятницу тюменцев ожидает снегопад и пасмурная погода

17 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу в Тюмени ожидается снегопад, сообщает Гисметео.
Сюжет
Тюмень

В пятницу в Тюмени ожидается снегопад, сообщает Гисметео.

Утром до 08:00 в городе выпадет до 1,3 мм осадков, температура воздуха не превысит – 4 градусов. Скорость ветра 4-5 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление ниже нормы, снежный покров 7,4 см.

В субботу синоптики ожидают снегопад на 1,2 мм, осадки выпадут в утренние часы. Температура воздуха – 3 градуса, влажность около 80%. Весь день будет пасмурным, скорость ветра составит 1-3 метров в секунду.

Большой снегопад ожидает тюменцев в воскресенье, может выпасть до 3,7 мм снега. Осадки будут идти почти весь день, температура воздуха составит – 5 градусов. Скорость ветра немного вырастут до 5 метров в секунду.

Снегопады продолжатся и на следующей неделе, в городе ожидается гололедица.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25