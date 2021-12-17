В пятницу тюменцев ожидает снегопад и пасмурная погода

В пятницу в Тюмени ожидается снегопад, сообщает Гисметео.
Утром до 08:00 в городе выпадет до 1,3 мм осадков, температура воздуха не превысит – 4 градусов. Скорость ветра 4-5 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление ниже нормы, снежный покров 7,4 см.
В субботу синоптики ожидают снегопад на 1,2 мм, осадки выпадут в утренние часы. Температура воздуха – 3 градуса, влажность около 80%. Весь день будет пасмурным, скорость ветра составит 1-3 метров в секунду.
Большой снегопад ожидает тюменцев в воскресенье, может выпасть до 3,7 мм снега. Осадки будут идти почти весь день, температура воздуха составит – 5 градусов. Скорость ветра немного вырастут до 5 метров в секунду.
Снегопады продолжатся и на следующей неделе, в городе ожидается гололедица.