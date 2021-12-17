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В период новогодних праздников в Тюменской области усилят контроль за безопасностью

17 декабря 2021, 15:03
Фото: 1Mi
Обеспечить безопасность тюменцев в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача всех правоохранительных структур и органов власти. Об этом заявил губернатор Александр Моор на совместном онлайн-заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области.

В онлайн-заседании приняли участие руководитель оперативного штаба Тюменской области, начальник регионального управления ФСБ РФ Игорь Николаев, прокурор Тюменской области Владислав Московских, а также главы муниципальных образований региона.

«Четкое и оперативное межведомственное взаимодействие – важнейшее условие эффективности нашей работы по обеспечению безопасности и общественного порядка в праздничные дни», подчеркнул губернатор.

Тюменская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы с 30 декабря, доложил начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец. Безопасность в местах массового пребывания людей в праздничные дни будут обеспечивать 350 полицейских, 80 народных дружинников и 50 казаков. Кроме того, маршруты нарядов полиции максимально приблизят к местам проведения праздничных мероприятий.

Начальник областного управления Росгвардии Евгений Федоткин сообщил, что все объекты, где станут проводиться праздничные мероприятия, будут обследованы специалистами на предмет обнаружения взрывных устройств.

В предновогодние дни сотрудники МЧС проводят сплошные подворовые обходы частных домовладений, предупреждая жильцов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, отметил начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

На объектах с массовым пребыванием людей проверяется исправность систем автоматической противопожарной защиты. В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в готовности к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации будут находиться более 859 пожарных и 361 единица техники.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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