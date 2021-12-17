В период новогодних праздников в Тюменской области усилят контроль за безопасностью

На объектах с массовым пребыванием людей проверяется исправность систем автоматической противопожарной защиты. В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в готовности к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации будут находиться более 859 пожарных и 361 единица техники.