В период новогодних праздников в Тюменской области усилят контроль за безопасностью

В онлайн-заседании приняли участие руководитель оперативного штаба Тюменской области, начальник регионального управления ФСБ РФ Игорь Николаев, прокурор Тюменской области Владислав Московских, а также главы муниципальных образований региона.
«Четкое и оперативное межведомственное взаимодействие – важнейшее условие эффективности нашей работы по обеспечению безопасности и общественного порядка в праздничные дни», подчеркнул губернатор.
Тюменская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы с 30 декабря, доложил начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец. Безопасность в местах массового пребывания людей в праздничные дни будут обеспечивать 350 полицейских, 80 народных дружинников и 50 казаков. Кроме того, маршруты нарядов полиции максимально приблизят к местам проведения праздничных мероприятий.
Начальник областного управления Росгвардии Евгений Федоткин сообщил, что все объекты, где станут проводиться праздничные мероприятия, будут обследованы специалистами на предмет обнаружения взрывных устройств.
В предновогодние дни сотрудники МЧС проводят сплошные подворовые обходы частных домовладений, предупреждая жильцов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, отметил начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.
На объектах с массовым пребыванием людей проверяется исправность систем автоматической противопожарной защиты. В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в готовности к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации будут находиться более 859 пожарных и 361 единица техники.