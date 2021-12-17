Тюменцы ответили «Нашему Городу», какое событие считают самым важным в уходящем году

Третье место с небольшим отрывом заняли лесные пожары и засуха. Порядка 43% проголосовавших выбрали этот вариант ответа. В конце весны и почти всё лето природа региона мучилась от огненной стихии и аномально жаркой погоды. В результате пострадали не только леса, но и сельское хоязйство.