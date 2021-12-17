nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы ответили «Нашему Городу», какое событие считают самым важным в уходящем году

17 декабря 2021, 05:36
Фото: 1Mi
Тюменцы ответили «Нашему Городу», какое событие считают самым важным
В преддверии уходящего года «Наш Город» провёл опрос среди горожан и выяснил, какое событие, произошедшее в 2021, тюменцы считают самым важным.
Сюжет
Тюмень

Больше половины респондентов — 52%, однозначно ответили, что в этом году больше всего их потрясла трагедия, случившаяся с Настей Муравьёвой. Убийство школьницы на Лесобазе безусловно стало самым важным и одновременно самым ужасным событием уходящего года.

Вторую строчку занял птичий грипп на птицефабрике «Боровской». Около 44% горожан считают, что дышать, пропитанным гарью и продуктами горения воздухом, более месяца — ситуация аховая и запоминающаяся.

Что произошло в Тюмени в 2021 году
Узнать подробнее

Третье место с небольшим отрывом заняли лесные пожары и засуха. Порядка 43% проголосовавших выбрали этот вариант ответа. В конце весны и почти всё лето природа региона мучилась от огненной стихии и аномально жаркой погоды. В результате пострадали не только леса, но и сельское хоязйство.

Также в первую пятёрку попала пандемия. Источником всех бед коронавирус считают 31% опрошенных.

Тема тюменских педофилов занимает почти 24% ответивших жителей Тюмени. Плохой запах воды из крана беспокоит больше всего остального 19% тюменцев.

По мнению 10,5% опрошенных горожан, протест против строительства завода ферросплавов в Антипино должен войти в исторические анналы 2021 года.

Топ-10 важных событий города замыкают пожар в нелегальном пансионате для престарелых и захват заложников в Сбербанке. За оба варианта проголосовали почти 6%.

Материалы по теме
Исследование: в 2021 году россияне стали брать меньше кредитовГосдума предложила узаконить дополнительную выплату пенсионерам к Новому году В Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов
#Новости#Общество#Итоги года#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25