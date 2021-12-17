Тюменцы ответили «Нашему Городу», какое событие считают самым важным в уходящем году

Больше половины респондентов — 52%, однозначно ответили, что в этом году больше всего их потрясла трагедия, случившаяся с Настей Муравьёвой. Убийство школьницы на Лесобазе безусловно стало самым важным и одновременно самым ужасным событием уходящего года.
Вторую строчку занял птичий грипп на птицефабрике «Боровской». Около 44% горожан считают, что дышать, пропитанным гарью и продуктами горения воздухом, более месяца — ситуация аховая и запоминающаяся.
Третье место с небольшим отрывом заняли лесные пожары и засуха. Порядка 43% проголосовавших выбрали этот вариант ответа. В конце весны и почти всё лето природа региона мучилась от огненной стихии и аномально жаркой погоды. В результате пострадали не только леса, но и сельское хоязйство.
Также в первую пятёрку попала пандемия. Источником всех бед коронавирус считают 31% опрошенных.
Тема тюменских педофилов занимает почти 24% ответивших жителей Тюмени. Плохой запах воды из крана беспокоит больше всего остального 19% тюменцев.
По мнению 10,5% опрошенных горожан, протест против строительства завода ферросплавов в Антипино должен войти в исторические анналы 2021 года.
Топ-10 важных событий города замыкают пожар в нелегальном пансионате для престарелых и захват заложников в Сбербанке. За оба варианта проголосовали почти 6%.