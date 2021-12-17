Тюменцам рассказали, какие профессии будут более востребованы в следующем году

«В последнем месяце года больше всего готовы платить программистам, руководителям среднего звена и менеджерам по продажам. В частности, в Тюмени разработчик приложения может получать оклад от 150 до 185 тысяч рублей, а продажник в автосалоне — от 60 тысяч рублей. Также в топе наиболее оплачиваемых вакансий — врачи. В том числе, стоматолог в областном центре может рассчитывать на зарплату в размере от 60 тысяч рублей», — пояснили специалисты.