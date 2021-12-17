Тюменцам рассказали, какие профессии будут более востребованы в следующем году

По данным экспертов, в 2022 году чаще всего на работу будут требоваться работники в сферу медицины и компьютерных технологий.
«В последнем месяце года больше всего готовы платить программистам, руководителям среднего звена и менеджерам по продажам. В частности, в Тюмени разработчик приложения может получать оклад от 150 до 185 тысяч рублей, а продажник в автосалоне — от 60 тысяч рублей. Также в топе наиболее оплачиваемых вакансий — врачи. В том числе, стоматолог в областном центре может рассчитывать на зарплату в размере от 60 тысяч рублей», — пояснили специалисты.
В связи с эпидемиологической обстановкой спрос на медицинских работников как не прекращался в течение года, так и будет расти в следующем. Также в связи с востребованностью профессии зарплаты в этом сегменте должны увеличится.