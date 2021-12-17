Тюменского активиста судят за организацию митинга. Виновен или нет?

В Тюмени все желающие собрались в назначенную дату около памятника Ленину. Среди горожан был и секретарь Тюменского обкома РКРП (Б) Михаил Савелков. Он уже не первый раз выходит на митинги, в связи с чем в отношении него уже было возбуждено несколько дел.