Тюменского активиста судят за организацию митинга. Виновен или нет?

Тюменские активисты присоединились к Общероссийской акции протеста против принятия Федеральных законов, разрешающих губернаторам регионов вводить QR-коды, а также в поездах и самолетах. Акции проводились 12 декабря и в других регионах России. Планировалось, что на протесты выйдут жители более 30 городов и районных центров.
В Тюмени все желающие собрались в назначенную дату около памятника Ленину. Среди горожан был и секретарь Тюменского обкома РКРП (Б) Михаил Савелков. Он уже не первый раз выходит на митинги, в связи с чем в отношении него уже было возбуждено несколько дел.
«После того, как участники собрания, проходившего 12 декабря, разошлись, Михаил Савелков зашел в магазин погреться. Там его задержали сотрудники полиции и отвезли в ОП № 4. Его пытались выставить организатором несанкционированного митинга из-за того, что 21 ноября он приглашал людей на Центральную площадь»,объяснили на тюменском сайте движения «За социализм».
Сам Михаил утверждает, что никакого отношения к той акции не имел. Позднее Савелкова отпустили, но составили административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Именно из-за этого мужчину сегодня вызывали в суд. Рассмотрением его дела занимается судья Андрей Ильин.
Тюменца обвиняют в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов. Если его признают виновным второй раз, то возможно возбуждение уголовного дела.
Напомним, в феврале текущего года в отношении активиста возбуждали дело по этой же статье, тогда ему присудили штраф в размере 75 тысяч рублей. А в ноябре 2021 года Михаил получил 60 часов обязательных работ.
Сегодня суд рассматривал дело Михаила Савелкова несколько часов. В результате заседания судья вернул дело в полицию. «Нашему Городу» Михаил объяснил, что в документах, составленных полицией, обнаружились несостыковки. Разбирательства продолжатся.