Строительство жилого комплекса new White House в Тюмени финансирует Сбербанк

При реализации квартир комплекса предусмотрено использование счетов эскроу. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2024 года.
«Сбербанк, преобразовавшись в огромную экосистему, предоставляет различные сервисы для клиентов и партнёров, в том числе и на рынке жилищного строительства. Застройщики используют сервисы дочерних компаний Сбера, помогающих реализовать аудит, маркетинговые исследования или рекламную поддержку проекта. Также застройщики приобретают продукты компаний экосистемы с целью мотивации и поощрения покупателей квартир»,пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Помимо финансовых инструментов застройщик приобрел пакет услуг компании СберМаркетинг по продвижению проекта new White House с помощью эффективных инструментов на диджитал-рынке. Это позволит получить полный спектр рекламных услуг — от креативной идеи до производства и запуска.
Жилой комплекс new White House строится в Тюмени на улице Первомайская, д. 8 — в историческом квартале, который ведет свою историю с начала 1860-х годов. Локация комплекса отвечает запросам самых статусных резидентов. Расположение в сердце исторического центра обеспечивает престижное соседство с администрацией Тюмени и штаб-квартирой компании «Лукойл» в Западной Сибири, а также удобный выезд на главные магистрали города.
Проект архитектурной мастерской ASADOV_ выбран не случайно — компания много лет разрабатывает сложные проекты и специализируется на создании общественных пространств и многофункциональных комплексов. Поэтому жилой комплекс new White House получился открытым, наполненным воздухом и светом, с инфраструктурой, достойной даже самых требовательных жильцов.
newton построит жилой комплекс класса люкс к 2024 году. Девелопер воплотит в доме все актуальные пожелания к жизни в центре, не утрачивая связи с богатой историей района. Экстерьер здания органично дополнит геометрию улиц. Об архитектурных традициях напомнит закругленное моллированное остекление, а белые фасады станут отсылкой к белокаменному зданию гостиницы «Заря». В числе прочих визитных карточек дома — возможность оборудовать камины в квартирах, «парящий» пентхаус и «окно» в центре здания.
Фасады дома выйдут на улицы Первомайскую и Володарского. В их пределах до 1936 года располагалась Базарная площадь. В память о тюменских купцах девелопер сделает нижние этажи дома частью общественного городского пространства. На них расположатся офисы, магазины, кафе и фитнес-клуб. Для комфорта жителей newton создаст в жилом комплексе открытые террасы, лобби, локации для работы и отдыха. Паркинг оборудуют удобными съездами для спорткаров, а владельцы электромобилей смогут заряжать их, не покидая дома. White House станет новым шагом к формированию культуры городской жизни и новой страницей в истории центрального района Тюмени.
Девелопер newton уже реализовал ЖК «Ньютон» в Тюмени, сейчас у компании более 12 проектов в 3 городах: Екатеринбург, Тюмень, Омск.