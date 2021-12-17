Строительство жилого комплекса new White House в Тюмени финансирует Сбербанк

Фасады дома выйдут на улицы Первомайскую и Володарского. В их пределах до 1936 года располагалась Базарная площадь. В память о тюменских купцах девелопер сделает нижние этажи дома частью общественного городского пространства. На них расположатся офисы, магазины, кафе и фитнес-клуб. Для комфорта жителей newton создаст в жилом комплексе открытые террасы, лобби, локации для работы и отдыха. Паркинг оборудуют удобными съездами для спорткаров, а владельцы электромобилей смогут заряжать их, не покидая дома. White House станет новым шагом к формированию культуры городской жизни и новой страницей в истории центрального района Тюмени.