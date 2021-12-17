Стипендиаторами губернатора Тюменской области стали 89 аспирантов и студентов

Вручение удостоверений было организовано в торжественной обстановке в образовательных организациях.
Именные стипендии в нашем регионе вручаются с 1999 года. За это время их обладателями стали более 2 тысяч талантливых молодых людей, имеющих достижения и успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Именная стипендия носит персональный характер и выплачивается стипендиату ежемесячно в течение года.
«Поздравляем именных стипендиатов губернатора Тюменской области! Желаем творческих успехов и больших побед в учебе, науке, спорте, социально-культурной и общественной жизни образовательной организации, региона и страны!», отметили в депобре.
Ранее мы рассказывали о проекте «Это бизнес, детки!», в котором приняли участие свыше 2 500 подростков. Проект по развитию предпринимательства среди молодежи проводится с 2016 года. В 2021 году финалисты сформировали 20 бизнес-проектов. К ноябрю этого года в специализированном факультативе приняли участие студенты и ученики колледжей из Тобольска, Ишима и еще ряда городов.
Буквально несколько дней назад в Тюмени несколько школьников получили гранты на реализацию своих проектов в «Ребячьей республике». Среди инициатив, представленных на конкурс, проекты в направлении: здоровье и спорт, наука и техника, профориентация, создание актива «Ребячки», создание новых развивающих центров и проектов социально-гуманитарной направленности.