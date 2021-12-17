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Стипендиаторами губернатора Тюменской области стали 89 аспирантов и студентов

17 декабря 2021, 09:09
Фото: Правительство Тюменской области
В этом году удостоверения именных стипендиатов губернатора Тюменской области получили 12 аспирантов и 77 студентов вузов, колледжей и техникумов Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

Вручение удостоверений было организовано в торжественной обстановке в образовательных организациях.

Именные стипендии в нашем регионе вручаются с 1999 года. За это время их обладателями стали более 2 тысяч талантливых молодых людей, имеющих достижения и успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Именная стипендия носит персональный характер и выплачивается стипендиату ежемесячно в течение года.

«Поздравляем именных стипендиатов губернатора Тюменской области! Желаем творческих успехов и больших побед в учебе, науке, спорте, социально-культурной и общественной жизни образовательной организации, региона и страны!», отметили в депобре.

Ранее мы рассказывали о проекте «Это бизнес, детки!», в котором приняли участие свыше 2 500 подростков. Проект по развитию предпринимательства среди молодежи проводится с 2016 года. В 2021 году финалисты сформировали 20 бизнес-проектов. К ноябрю этого года в специализированном факультативе приняли участие студенты и ученики колледжей из Тобольска, Ишима и еще ряда городов.

Буквально несколько дней назад в Тюмени несколько школьников получили гранты на реализацию своих проектов в «Ребячьей республике». Среди инициатив, представленных на конкурс, проекты в направлении: здоровье и спорт, наука и техника, профориентация, создание актива «Ребячки», создание новых развивающих центров и проектов социально-гуманитарной направленности.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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