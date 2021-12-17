Стипендиаторами губернатора Тюменской области стали 89 аспирантов и студентов

Ранее мы рассказывали о проекте «Это бизнес, детки!», в котором приняли участие свыше 2 500 подростков. Проект по развитию предпринимательства среди молодежи проводится с 2016 года. В 2021 году финалисты сформировали 20 бизнес-проектов. К ноябрю этого года в специализированном факультативе приняли участие студенты и ученики колледжей из Тобольска, Ишима и еще ряда городов.