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Школьники Тюмени стали болеть гриппом и ОРВИ в два раза чаще

17 декабря 2021, 07:44
Фото: 1Mi
Школьники Тюмени стали болеть гриппом и ОРВИ в два раза чаще
За прошедшую неделю в сравнении с предыдущей дети в регионе стали болеть в два раза чаще — заболеваемость ОРВИ и гриппом среди несовершеннолетних за прошедшую неделю увеличилась на 54%, доложили в информационном центре правительства Тюменской области.
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Тюмень

В начале недели в общеобразовательных учреждениях прошёл комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний.

«Из-за роста заболеваемости ОРВИ департаменту образования и науки было выдано предписание провести дезинфекцию всех школах региона», — пояснила главный санитарный врачи и глава регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она также добавила, что за минувшие семь дней по сравнению с ранним аналогичным периодом заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла на 41%. Также этот показатель на 12% превышает недельный эпидемический порог.

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#Новости#ОРВИ#Общество#Инфекции#Грипп#Тюмень#Дарья Гасникова
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