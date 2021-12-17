Школьники Тюмени стали болеть гриппом и ОРВИ в два раза чаще

В начале недели в общеобразовательных учреждениях прошёл комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний.
«Из-за роста заболеваемости ОРВИ департаменту образования и науки было выдано предписание провести дезинфекцию всех школах региона», — пояснила главный санитарный врачи и глава регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Она также добавила, что за минувшие семь дней по сравнению с ранним аналогичным периодом заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла на 41%. Также этот показатель на 12% превышает недельный эпидемический порог.