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Сегодня ночью в центре Тюмени в результате погони автомобиль въехал в дорожный знак

17 декабря 2021, 04:16
Фото: «НашГород»
Сегодня ночью в центре Тюмени в результате погони автомобиль въехал в знак
Сегодня, 17 декабря, ночью в областном центре на пересечении улиц Орджоникидзе и Хохрякова в районе известной гостиницы «Hilton» очевидцы наблюдали большое количество экипажей ДПС и отечественный автомобиль, который «остановил» дорожный знак.
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Тюмень

Свидетели рассказали, что в результате погони автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в дорожный знак. Машину со всех сторон окружили спецмашины.

В областном Управлении ГИБДД «Нашему Городу» рассказали, что сегодня около часа ночи, в районе перекрестка Республики и Профсоюзной автоинспекторы обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель же, увидев полицейских, изменил направление движения. Сначала он собирался повернуть с улицы Республики на Профсоюзную, но сделал крюк и продолжил движение в сторону Орджоникидзе. Наряд последовал за машиной.

На улице Орджоникидзе возле дома № 47 водитель «Лады» не справился с управлением и на светофоре въехал в дорожный знак. После этого автомобилист попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

«Молодому человеку 18 лет. Он не имеет водительского удостоверения. Более того, автомобиль не поставлен на учёт. Автоинспекторы составили административные материалы по статьям 12.7.1, 12.1.1 КоАП РФ, а также 12.33 за повреждение светофора. Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещён на спецстоянку», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее «Наш Город» писал, что мужчину за рулём Фольксвагена остановил патруль. После попытки провести досмотр, водитель вдруг попытался скрыться. Погоня длилась 2 километра по трассе Тюмень — Тобольск.

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