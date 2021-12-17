Сегодня ночью в центре Тюмени в результате погони автомобиль въехал в дорожный знак

В областном Управлении ГИБДД «Нашему Городу» рассказали, что сегодня около часа ночи, в районе перекрестка Республики и Профсоюзной автоинспекторы обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель же, увидев полицейских, изменил направление движения. Сначала он собирался повернуть с улицы Республики на Профсоюзную, но сделал крюк и продолжил движение в сторону Орджоникидзе. Наряд последовал за машиной.