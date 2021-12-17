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Продавцы ёлочных базаров в Тюмени озвучили цены на сосну, ель и пихту

17 декабря 2021, 10:57
Фото: Тюменское Время
Ёлочные базары появляются по всей Тюмени, к концу декабря подобных точек будет больше 20, сообщает «Тюменское время».

Деревья везут из Пермского края и Тюменской области.

«Если древесина ствола имеет рыжеватый оттенок, либо прям целые ветки рыжеватые, то от покупки лучше отказаться», - сообщил Андрей Николаев.

За метр сосна тюменцам придётся заплатить 500 рублей, ель – 600 рублей, самая дорогая – пихта от 2500. На Новый год можно купить живое дерево в горшке. Стоят они дороже, от 3500 до 7000 рублей.

До нового года осталось ровно две недели. Скоро в областной столице будут открывать главную ёлку. До конца декабря температура воздуха в городе снизится до - 15 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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