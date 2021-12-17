Потанин: «Норникель» увеличивает вознаграждение своим работникам с 2022 года

Президент компании Владимир Потанин отметил, что планируется реализовывать различные масштабные проекты. Для этого компания нуждается в квалифицированных кадрах. Важно, чтобы команда была заинтересована в том, что она причастна к общему делу, и каждый сотрудник стремился бы к результату. Поэтому в следующем году планируется увеличить вознаграждение для работников компании. Таким образом, вклад каждого сотрудника будет оценен, а конкурентоспособность «Норникеля» как работодателя сохранится.