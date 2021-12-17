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Потанин: «Норникель» увеличивает вознаграждение своим работникам с 2022 года

17 декабря 2021, 16:19
Фото: pxhere.com
Рейтинговое агентство НКР вместе с РБК создали список высоких среднемесячных заработных плат в крупных российских компаниях. Одним из лидеров стал ГМК «Норильский никель». Он занял 13-ю позицию со средним значением ежемесячных зарплат в 137 430 рублей.

Средняя зарплата в «Норникеле» считалась среди 70 тысяч сотрудников. В соответствии с данными Росстата, среднее вознаграждение в России составляет 51 344 рубля. В опросе приняли участие более чем 2000 юридических лиц за прошлый год. Таким образом, сотрудники компании получают в среднем три зарплаты по России только за один месяц, пишет newizv.ru.

PricewaterhouseCoopers (PwC) было опрошено 300 компаний из России. Только один процент опрошенных планируют повысить зарплату. Самое большое повышение будет в металлургической сфере, поскольку стоимость металла выросла в 1,5 и два раза по разным категориям товаров. В связи с этим в «Норникеле» ожидается повышение зарплаты на 6,7%.

Президент компании Владимир Потанин отметил, что планируется реализовывать различные масштабные проекты. Для этого компания нуждается в квалифицированных кадрах. Важно, чтобы команда была заинтересована в том, что она причастна к общему делу, и каждый сотрудник стремился бы к результату. Поэтому в следующем году планируется увеличить вознаграждение для работников компании. Таким образом, вклад каждого сотрудника будет оценен, а конкурентоспособность «Норникеля» как работодателя сохранится.

«Норникель» ежегодно повышает оплату труда сотрудникам. В следующем году на 10% и на 20% больше получат 80% работников. Именно столько работают на Кольском полуострове и в Норильске.

Также компания каждый год компенсирует затраты на проезд в отпуск работникам и членам их семей. Кроме этого, действуют жилищная и пенсионная программы. Молодым сотрудникам предлагается пройти профессиональное обучение, а с первого дня работы действует программа по выплате надбавки по максимальной ставке в районах Крайнего Севера.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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