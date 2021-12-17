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Осужден тюменец, обливший женщину легковоспламеняющейся жидкостью

17 декабря 2021, 11:38
Фото: 1Mi
Осужден житель Тюмени, который облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, сообщает региональная прокуратура.

Приговор вынесен 17 декабря 45-летнему мужчине по уголовному делу ч.4 ст. 111 УК РФ. По данным следователей, в 2020 году злоумышленник проживал с женщиной на улице Камчатской, его сожительница не раз уходила, но потом возвращалась. Похожая ситуация произошла 8 января 2021 года, тогда и случилась трагедия. 22 января женщина скончалась от термических ожогов в больнице.

«Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда», - отмечают в ведомстве.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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