Осужден тюменец, обливший женщину легковоспламеняющейся жидкостью

Приговор вынесен 17 декабря 45-летнему мужчине по уголовному делу ч.4 ст. 111 УК РФ. По данным следователей, в 2020 году злоумышленник проживал с женщиной на улице Камчатской, его сожительница не раз уходила, но потом возвращалась. Похожая ситуация произошла 8 января 2021 года, тогда и случилась трагедия. 22 января женщина скончалась от термических ожогов в больнице.