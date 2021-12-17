На тюменской трассе занесло Lada Granta, пострадали 3 человека

Похожая ситуация произошла с 35-летним тюменцем, он не справился с управлением и на Lada Granta вылетел на обочину. Машину закрутило, но она не перевернулась, пострадали 3 человека. Травмы оказались несерьёзными, вызывать медиков не пришлось.