На тюменской трассе занесло Lada Granta, пострадали 3 человека

В настоящий момент на дорогах отмечается гололедица из-за снегопадов. Тюменским водителям следует контролировать скорость движения исходя из погодных условий.
Похожая ситуация произошла с 35-летним тюменцем, он не справился с управлением и на Lada Granta вылетел на обочину. Машину закрутило, но она не перевернулась, пострадали 3 человека. Травмы оказались несерьёзными, вызывать медиков не пришлось.
До конца недели снегопады в Тюменской области не закончатся. Автомобилистам следует контролировать скорость движения исходя из погодной ситуации. Более того, снегопады могут продолжаться в регионе до конца года.