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На тюменской трассе занесло Lada Granta, пострадали 3 человека

17 декабря 2021, 15:08
Фото: ГИБДД
На трассе Тобольск – Вагай занесло автомобиль Lada Granta, сообщает ГИБДД.

В настоящий момент на дорогах отмечается гололедица из-за снегопадов. Тюменским водителям следует контролировать скорость движения исходя из погодных условий.

Похожая ситуация произошла с 35-летним тюменцем, он не справился с управлением и на Lada Granta вылетел на обочину. Машину закрутило, но она не перевернулась, пострадали 3 человека. Травмы оказались несерьёзными, вызывать медиков не пришлось.

До конца недели снегопады в Тюменской области не закончатся. Автомобилистам следует контролировать скорость движения исходя из погодной ситуации. Более того, снегопады могут продолжаться в регионе до конца года.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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