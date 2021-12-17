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На Лесобазе неизвестные совершили поджог в подъезде дома

17 декабря 2021, 13:23
Фото: ЧС Тюмень
На Лесобазе в жилом доме на улице Камчатской был совершен поджог, сообщает подписчик «ЧС Тюмень».

Тушить огонь стали жильцы, потом на вызов прибыли сотрудники МЧС. Люди полагают, что кто-то хотел свести счёты.

«Данный дом обслуживает УК «Грин Лайт». В результате ночного пожара повреждено половое покрытие в подъезде. Директор УК с мастерами в настоящее время находятся в этом доме занимаются восстановлением», - отмечают чиновники администрации города.

Сотрудники МВД разбираются в инциденте.

Ранее тюменцы неоднократно сообщали о поджогах уже расселённых ветхих домов. В этих происшествиях никто не пострадал, но большая часть домов сгорели.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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