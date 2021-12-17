Из-за опасности для самолётов прокуратура требует убрать верхние этажи в тюменском ЖК

Надзорное ведомство считает, что верхние четыре этажа пересекаются с зоной взлёта и посадки воздушных судов. В случае положительного решения суда, застройщику придётся убрать помеху. Однако, квартиры там уже куплены дольщиками.
Транспортный прокурор требует прекратить строительство домов на Московском тракте, высота которых превышает 154 метра. По проекту застройщика жилого квартала «UNO» высота домов составляет 172 метра, потому первоначальные требования предъявляются ему. Третьи лица — 22 дольщика, которые приобрели жильё на спорных этажах. Также заинтересованными лицами являются аэропорты «Плеханово» и «Рощино».
Между «UNO» и прокуратурой летом уже проходили судебные разбирательства. В тот раз выиграла компания застройщик «В-72». Но ведомство подало жалобу и следующее заседание пройдёт в конце года — 20 декабря.