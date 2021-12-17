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Из-за опасности для самолётов прокуратура требует убрать верхние этажи в тюменском ЖК

17 декабря 2021, 06:59
Фото: 1Mi
Из-за опасности для самолётов прокуратура требует убрать верхние этажи в ЖК
Транспортная прокуратура Тюмени считает, что здания выше 154 метров, которые строятся в жилом комплексе «UNO», будут мешать траектории полётов самолётов, поэтому добивается запрета на эксплуатацию верхних этажей, пишет «Правды УрФО».
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Суд

Надзорное ведомство считает, что верхние четыре этажа пересекаются с зоной взлёта и посадки воздушных судов. В случае положительного решения суда, застройщику придётся убрать помеху. Однако, квартиры там уже куплены дольщиками.

Транспортный прокурор требует прекратить строительство домов на Московском тракте, высота которых превышает 154 метра. По проекту застройщика жилого квартала «UNO» высота домов составляет 172 метра, потому первоначальные требования предъявляются ему. Третьи лица — 22 дольщика, которые приобрели жильё на спорных этажах. Также заинтересованными лицами являются аэропорты «Плеханово» и «Рощино».

Между «UNO» и прокуратурой летом уже проходили судебные разбирательства. В тот раз выиграла компания застройщик «В-72». Но ведомство подало жалобу и следующее заседание пройдёт в конце года — 20 декабря.

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