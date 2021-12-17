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Итоги дня: обращение спортсменки к губернатору, отмена QR-кодов, снос этажей в ЖК

17 декабря 2021, 18:59
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Беременная тюменская спортсменка записала обращение к губернатору с просьбой о помощи. Из-за опасности для самолётов прокуратура требует убрать верхние этажи в тюменском ЖК. Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил QR-коды для входа в ТРЦ.

Тюменская спортсменка обратилась к губернатору

Айгуль Куценко, мастер спорта по дзюдо и самбо, записала видеообращение к губернатору Тюменской области Александру Моору. Спортсменка рассказала, что попала в трудную ситуацию из-за беременности. Она может остаться без жилья, так как ее трудовой договор закончится через 2,5 месяца после родов и устроиться тренером она не может.

«Ежегодно в течение прошедших десяти лет я приносила Тюменской области медали с первенств и Чемпионатов России, и крупных международных соревнований. Весь этот период входила в состав сборной команды нашей страны! Но сейчас, когда мне пришлось приостановить спортивную карьеру, чтобы стать мамой, мне не удалось устроиться тренером по дзюдо в моём родном городе Тюмень. Из-за этого я буду вынуждена продать квартиру и вернуть субсидию на улучшение жилищных условий», — написала на своей странице в Инстаграм спортсменка.

Тюменцы поддержали Айгуль. Позже она рассказала, что на её проблему обратили внимание власти и трудовой договор продлили.

Губернатор отменил систему QR-кодов для посещения ТРЦ

Как рассказал на своей странице Вконтакте Алесандр Моор, 17 декабря в Тюменской области были отменены QR-коды для ТРЦ. Стоит отметить, что уже около 80% взрослых тюменцев поставили первый компонент вакцины против коронавируса.

«Дорогие друзья, у нас в области один из самых высоких уровней вакцинации в России: занимаем четвёртое место в стране. Первым компонентом вакцины привито более 80% взрослого населения региона и до конца года, как показывают темпы вакцинации, они точно поставят и вторую прививку. Количество новых случаев заражения Covid-19 снижается. Меньше тяжёлых больных. Все это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер», — отметил губернатор Тюменской области.

Однако на других объектах система пропуска по QR-кодам продолжает действовать. ТЦ, ТРЦ и рынки снова будут пропускать людей по сертификатам с 20 января 2022 года.

В тюменском ЖК могут убрать несколько этажей из-за опасности для самолётов

Транспортная прокуратура добивается запрета на эксплуатацию верхних этажей в жилом комплексе «UNO», сообщает «Правда УрФО». В ведомстве считают, что здания выше 154 метров будут мешать полётам самолётов.

По мнению представителей транспортной прокуратуры, верхние четыре этажа пересекаются с зоной взлёта и посадки воздушных судов. Однако квартиры там уже приобрели 22 дольщика.

Транспортный прокурор требует прекратить строительство домов выше 154 метров. В случае положительного решения суда, застройщику придётся убрать помеху.

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