Искусственный интеллект Страхового Дома ВСК получил премию «Время инноваций-2021»

«Цифровая трансформация страхового сектора является ключевым трендом последних лет, ВСК в этом направлении работает уже достаточно давно, внедряя удобные и технологичные сервисы для своих клиентов, особенно в сегменте моторного страхования. — отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский — Уже сейчас более 60% страховых случаев по каско в компании оформляются онлайн, и в дальнейшем этот показатель будет расти за счет внедрения искусственного интеллекта. Данное нововведение позволяет упростить процесс урегулирования страховых случаев, оптимизировать процесс фиксации страхового случая внутри компании. Сейчас использование искусственного интеллекта возможно только в сегменте каско, но в дальнейшем мы видим огромный потенциал применения технологии и в ОСАГО».